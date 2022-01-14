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Ведущий инженер из Петербурга доверилась лжеполицейскому и отдала 4 млн рублей

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68-летняя жительница Невского района Петербурга отдала мошенникам более 4 млн рублей. Старая схема запугивания от имени полиции снова сработала.

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, женщина принесла свое заявление в полицию накануне. Звонить ей начали с середины ноября и не отставали до Нового года. Неизвестный представлялся сотрудником московского главка и предупреждал, что с ее счетом работают мошенники, нужно срочно переводить деньги в безопасное место. В конце концов ведущий инженер госкомиссии, занимающейся недрами, сходила к банкомату и перевела 4 082 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (4)

syshsun
В недрах своей бестолковки надо копошиться было.Уровень идиотизма зашкаливает у людей.
Карабас Барабас
Уровень "ведущего инженера госкомиссии" потрясает. Возраст конечно, но что она на работе "наработает", подумать страшно.
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