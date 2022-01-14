Ведущий инженер из Петербурга доверилась лжеполицейскому и отдала 4 млн рублей

68-летняя жительница Невского района Петербурга отдала мошенникам более 4 млн рублей. Старая схема запугивания от имени полиции снова сработала.
Как стало известно «Фонтанке» 14 января, женщина принесла свое заявление в полицию накануне. Звонить ей начали с середины ноября и не отставали до Нового года. Неизвестный представлялся сотрудником московского главка и предупреждал, что с ее счетом работают мошенники, нужно срочно переводить деньги в безопасное место. В конце концов ведущий инженер госкомиссии, занимающейся недрами, сходила к банкомату и перевела 4 082 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело.