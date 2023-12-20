Влезла в долги и продала квартиру. Петербурженка отдала мошенникам более 7,5 млн рублей

Пожилая жительница Кировского района Петербурга благодаря телефонным мошенникам не только потеряла сбережения и квартиру, но и оказалась должна. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 декабря.



Накануне помощи у полиции попросила 70-летняя пенсионерка. Примерно месяц назад ей позвонил «сотрудник ЦБ» и уговорил перевести 477 тысяч рублей накоплений на другой счет. Поняв, что женщина легко поддается внушению, жулики продолжили вести работу по «обработке» жертвы. В результате потерпевшая оформила кредит на 600 тысяч и снова перевела эти деньги на продиктованный счет.

