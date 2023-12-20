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    Влезла в долги и продала квартиру. Петербурженка отдала мошенникам более 7,5 млн рублей

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    Пожилая жительница Кировского района Петербурга благодаря телефонным мошенникам не только потеряла сбережения и квартиру, но и оказалась должна. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 декабря.

    Накануне помощи у полиции попросила 70-летняя пенсионерка. Примерно месяц назад ей позвонил «сотрудник ЦБ» и уговорил перевести 477 тысяч рублей накоплений на другой счет. Поняв, что женщина легко поддается внушению, жулики продолжили вести работу по «обработке» жертвы. В результате потерпевшая оформила кредит на 600 тысяч и снова перевела эти деньги на продиктованный счет.

    С 20 ноября по 5 декабря пенсионерка занималась продажей своей квартиры на проспекте Стачек, чтобы «спасти» вырученные 5,5 млн рублей. Крупную сумму она передала через курьера. После этого женщина заняла еще 500 тысяч у своей знакомой и снова их перевела. Что заставило петербурженку остановиться, неизвестно. Финальная сумма ущерба составила почти 7,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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