Влезла в долги и продала квартиру. Петербурженка отдала мошенникам более 7,5 млн рублей

Пожилая жительница Кировского района Петербурга благодаря телефонным мошенникам не только потеряла сбережения и квартиру, но и оказалась должна. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 декабря.
Накануне помощи у полиции попросила 70-летняя пенсионерка. Примерно месяц назад ей позвонил «сотрудник ЦБ» и уговорил перевести 477 тысяч рублей накоплений на другой счет. Поняв, что женщина легко поддается внушению, жулики продолжили вести работу по «обработке» жертвы. В результате потерпевшая оформила кредит на 600 тысяч и снова перевела эти деньги на продиктованный счет.
С 20 ноября по 5 декабря пенсионерка занималась продажей своей квартиры на проспекте Стачек, чтобы «спасти» вырученные 5,5 млн рублей. Крупную сумму она передала через курьера. После этого женщина заняла еще 500 тысяч у своей знакомой и снова их перевела. Что заставило петербурженку остановиться, неизвестно. Финальная сумма ущерба составила почти 7,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.