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    Телефонные мошенники в Петербурге пошли на рекорд. Среди пострадавших заведующая ПНИ, учитель и медсестра

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    Сотрудников полиции Петербурга за сутки завалили заявлениями о телефонных мошенничествах. Общая сумма поразила даже бывалых силовиков.

    Шесть женщин обратились в правоохранительные органы в разных районах города с жалобами на телефонных мошенников за минувшие сутки. Они отдали лжефээсбэшникам и псевдобанкирам почти 25 млн рублей, стало известно «Фонтанке» 25 ноября.

    Первой около половины двенадцатого утра в 9-й отдел полиции пришла 60-летняя сотрудница аэропорта Белоярский, которая ненадолго приехала в Петербург. Её 23 ноября напугал мужчина, который представился сотрудником спецслужбы и уговорил перевести деньги на «безопасный» счет. Всего женщина отдала преступникам 2,1 млн рублей. Большая часть из них была взятым кредитом. Возбуждено дело.

    В то же самое время в полицию Невского района обратилась 63-летняя рабочая одного из петербургских предприятий. С 22 ноября «сотрудница» банка уговорила её снять накопления, приобрести телефон, установить на него приложение и взять несколько кредитов. Всего петербурженка передала мошенникам 3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше недели ждала обратно своих миллионов 79-летняя жительница Кировского района Петербурга. 30 сентября ноября ей позвонили неизвестные и напугали мошенниками. 14 ноября пострадавшая отдала неизвестному молодому мужчине у своего дома 7,2 млн рублей, вырученных за продажу квартиры. Возбуждено уголовное дело.

    54-летняя учительница гимназии неделю переводила деньги на «безопасные счета» под давлением «сотрудника ФСБ» и к 17 ноября осталась без 4,1 млн рублей. Накануне в половине седьмого вечера она пришла в полицию с заявлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Через час после нее в полицию Невского района обратилась 63-летняя заведующая одного из городских ПНИ. Её мошенники обрабатывали почти месяц с 10 октября. Она отдала им накопления и набрала кредитов на общую сумму в 3,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Без 6,4 млн рублей в ноябре осталась и 54-летняя медсестра. Она обратилась в полицию Центрального района накануне около половины десятого вечера. Мошенники звонили ей с 11 по 17 ноября и угрожали мошенническими действия со счетами. Под конец она сдалась под давлением «сотрудника ФСБ» и осталась без накоплений. Возбуждено уголовное дело.

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