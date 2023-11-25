Телефонные мошенники в Петербурге пошли на рекорд. Среди пострадавших заведующая ПНИ, учитель и медсестра

Сотрудников полиции Петербурга за сутки завалили заявлениями о телефонных мошенничествах. Общая сумма поразила даже бывалых силовиков.

Шесть женщин обратились в правоохранительные органы в разных районах города с жалобами на телефонных мошенников за минувшие сутки. Они отдали лжефээсбэшникам и псевдобанкирам почти 25 млн рублей, стало известно «Фонтанке» 25 ноября. Первой около половины двенадцатого утра в 9-й отдел полиции пришла 60-летняя сотрудница аэропорта Белоярский, которая ненадолго приехала в Петербург. Её 23 ноября напугал мужчина, который представился сотрудником спецслужбы и уговорил перевести деньги на «безопасный» счет. Всего женщина отдала преступникам 2,1 млн рублей. Большая часть из них была взятым кредитом. Возбуждено дело.

В то же самое время в полицию Невского района обратилась 63-летняя рабочая одного из петербургских предприятий. С 22 ноября «сотрудница» банка уговорила её снять накопления, приобрести телефон, установить на него приложение и взять несколько кредитов. Всего петербурженка передала мошенникам 3 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Больше недели ждала обратно своих миллионов 79-летняя жительница Кировского района Петербурга. 30 сентября ноября ей позвонили неизвестные и напугали мошенниками. 14 ноября пострадавшая отдала неизвестному молодому мужчине у своего дома 7,2 млн рублей, вырученных за продажу квартиры. Возбуждено уголовное дело.

54-летняя учительница гимназии неделю переводила деньги на «безопасные счета» под давлением «сотрудника ФСБ» и к 17 ноября осталась без 4,1 млн рублей. Накануне в половине седьмого вечера она пришла в полицию с заявлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Через час после нее в полицию Невского района обратилась 63-летняя заведующая одного из городских ПНИ. Её мошенники обрабатывали почти месяц с 10 октября. Она отдала им накопления и набрала кредитов на общую сумму в 3,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.