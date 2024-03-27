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    В Петербурге мошенники два месяца возили пенсионерку по банкам, чтобы выманить 11 млн рублей

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    Счета в четырёх банках опустошила пожилая жительница Фрунзенского района Петербурга, спасая деньги от аферистов. Все её накопления достались мошенникам. Чтобы осознать это, потребовался месяц.

    87-летняя петербурженка из Купчино рассказала полицейским о том, как теряла 11 миллионов 16 тысяч рублей, накануне. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 марта. В заблуждение её ввели незадолго до Нового года: позвонившая на домашний телефон женщина отрекомендовалась дознавателем Макаровой и заявила, что некто по доверенности пытается получить доступ к счетам пенсионерки.

    Дальше звонили уже из «Центробанка». Под их диктовку петербурженка на протяжении двух месяцев ездила в банки, чтобы по частям снимать деньги со своих счетов и переводить их якобы на безопасный. Носить при себе большие суммы денег было страшно, и мошенники оплатили такси и заверили, что за пенсионеркой приглядывает следователь.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Преступников ищут.

    11 миллионов рублей — это не рекорд для телефонных мошенников в Петербурге. «Фонтанка» рассказывала, что в феврале 70-летняя жительница города перевела в никуда 21 миллион. Ещё одну обманули на 17 миллионов, оставив вместе с глухонемой дочерью без квартиры.

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