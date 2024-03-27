В Петербурге мошенники два месяца возили пенсионерку по банкам, чтобы выманить 11 млн рублей

Счета в четырёх банках опустошила пожилая жительница Фрунзенского района Петербурга, спасая деньги от аферистов. Все её накопления достались мошенникам. Чтобы осознать это, потребовался месяц.



87-летняя петербурженка из Купчино рассказала полицейским о том, как теряла 11 миллионов 16 тысяч рублей, накануне. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 марта. В заблуждение её ввели незадолго до Нового года: позвонившая на домашний телефон женщина отрекомендовалась дознавателем Макаровой и заявила, что некто по доверенности пытается получить доступ к счетам пенсионерки.

