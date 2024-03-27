В Петербурге мошенники два месяца возили пенсионерку по банкам, чтобы выманить 11 млн рублей

Счета в четырёх банках опустошила пожилая жительница Фрунзенского района Петербурга, спасая деньги от аферистов. Все её накопления достались мошенникам. Чтобы осознать это, потребовался месяц.
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Дальше звонили уже из «Центробанка». Под их диктовку петербурженка на протяжении двух месяцев ездила в банки, чтобы по частям снимать деньги со своих счетов и переводить их якобы на безопасный. Носить при себе большие суммы денег было страшно, и мошенники оплатили такси и заверили, что за пенсионеркой приглядывает следователь.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Преступников ищут.
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