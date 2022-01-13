ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2022 года. Об этом 13 января сообщается на сайте организации.
Там напомнили, что ограничения были введены 31 июля 2014 года «в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции закрыли доступ ряду российских компаний на рынок капитала ЕС. Кроме того, введено эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничен доступ россиян к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере.
«Фонтанка» писала, что решение о продлении санкций лидеры стран ЕС согласовали еще в декабре. Тогда глава Евросовета Шарль Мишель предупреждал Москву об «огромных последствиях» в случае «дальнейших военных действий» против Украины. Кроме того, в Евросоюзе призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».
Накануне газета The Washington Post рассказала о разрабатываемом демократами проекте новых ограничений в отношении России, которые могут включать санкции лично против президента Владимира Путина и всех крупных российских банков. Они могут вступить в силу, если Россия вмешается в дела Украины. В Кремле назвали это «инициативой по разрыву отношений».