ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз объявил о продлении экономических санкций против России до 31 июля 2022 года. Об этом 13 января сообщается на сайте организации.



Там напомнили, что ограничения были введены 31 июля 2014 года «в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции закрыли доступ ряду российских компаний на рынок капитала ЕС. Кроме того, введено эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничен доступ россиян к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере.

