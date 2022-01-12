The Washington Post: Демократы предлагают наложить санкции лично на Путина

Сенаторы-демократы подготовили пакет антироссийских санкций, включающих ограничения в отношении президента России.
«Проект <...> налагает санкции на высокопоставленных российских военных и правительственных чиновников, включая [президента России Владимира] Путина», — сообщает 12 января газета The Washington Post.
Демократы подготовили законопроект о новых ограничениях против России в случае вторжения на Украину. Свои предложения они намерены представить сегодня.
Депутаты предлагают наказать российские банки. Санкции затронут и систему SWIFT.
Белый дом поддержал законопроект.
Ранее New York Times сообщала, что американские власти готовят новые санкции против РФ, которые могут затронуть поставки потребительской электроники и бытовой техники. В Кремле назвали эти публикации «своеобразной артподготовкой» на фоне консультаций по гарантиям безопасности.