The Washington Post: Демократы предлагают наложить санкции лично на Путина

Цель любых экономических санкций - нанести вред благополучию того, против кого они вводятся, и подвигнуть его делать то, что от него ожидают. Если вам не нравится кто-то, глупо вводить санкции против его подчиненных, на которых ему по большому счету все равно. В современном мире при большом желании можно раздобыть любую информацию о любом человеке. Тем более, когда речь идет о возможностях подразделений финансовой разведки государства (помните, какая истерия пошла после того, как немецкая разведка якобы помогла в опубликовании материалов о строительстве крымского дворца?). Так что, если бы действительно хотели арестовать активы по всему миру, давно бы это сделали. А в таком виде - это все болтология для электората. Или что уже давно все-таки сделали?