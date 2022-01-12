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The Washington Post: Демократы предлагают наложить санкции лично на Путина

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Сенаторы-демократы подготовили пакет антироссийских санкций, включающих ограничения в отношении президента России.

«Проект <...> налагает санкции на высокопоставленных российских военных и правительственных чиновников, включая [президента России Владимира] Путина», — сообщает 12 января газета The Washington Post.

Демократы подготовили законопроект о новых ограничениях против России в случае вторжения на Украину. Свои предложения они намерены представить сегодня.

Депутаты предлагают наказать российские банки. Санкции затронут и систему SWIFT.

Белый дом поддержал законопроект.

Ранее New York Times сообщала, что американские власти готовят новые санкции против РФ, которые могут затронуть поставки потребительской электроники и бытовой техники. В Кремле назвали эти публикации «своеобразной артподготовкой» на фоне консультаций по гарантиям безопасности.

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Комментарии (27)

Oliv
Цель любых экономических санкций - нанести вред благополучию того, против кого они вводятся, и подвигнуть его делать то, что от него ожидают. Если вам не нравится кто-то, глупо вводить санкции против его подчиненных, на которых ему по большому счету все равно. В современном мире при большом желании можно раздобыть любую информацию о любом человеке. Тем более, когда речь идет о возможностях подразделений финансовой разведки государства (помните, какая истерия пошла после того, как немецкая разведка якобы помогла в опубликовании материалов о строительстве крымского дворца?). Так что, если бы действительно хотели арестовать активы по всему миру, давно бы это сделали. А в таком виде - это все болтология для электората. Или что уже давно все-таки сделали?
266098315
Да неужели и на своего верного слугу США санкции введут?!
А то что вроде как спорят постоянно, так это по поговорке: милые бранятся - только тешатся.
Денеб
Они уже давно держат нашего за ......ца........40 миллиардов долларов личного состояния не в России хранятся.......
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