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«Посудомойки не относятся к категории «самого святого». Песков прокомментировал угрозу новых санкций против России

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Угрозы новых санкций США против России являются «своеобразной артподготовкой» на фоне консультаций по гарантиям безопасности, которые проходят в Женеве. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее New York Times сообщала, что американские власти готовят новые санкции против РФ, которые могут затронуть поставки потребительской электроники и бытовой техники.

«Слава богу, посудомойки не относятся к категории «самого святого», хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни... Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — заявил Песков.

Напомним, переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности стартовали накануне в Женеве. Конкретных результатов пока нет, замглавы МИД РФ Сергей Рябков только заявил, что переговоры были «сложными».

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Комментарии (21)

Nedopens
У меня нет посудомойки, ручками мою. Так что пофиг.
SU LUX INN
какой же Позор! не посудомойка, а Женщина!
260565911
Я бы с удовольствием поменял нашего вождя на новую посудомойку.
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