«Посудомойки не относятся к категории «самого святого». Песков прокомментировал угрозу новых санкций против России

Угрозы новых санкций США против России являются «своеобразной артподготовкой» на фоне консультаций по гарантиям безопасности, которые проходят в Женеве. Об этом 11 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



Ранее New York Times сообщала, что американские власти готовят новые санкции против РФ, которые могут затронуть поставки потребительской электроники и бытовой техники.



«Слава богу, посудомойки не относятся к категории «самого святого», хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни... Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — заявил Песков.

