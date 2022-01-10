«Намерений напасть на Украину у России нет». Рябков заявил, что переговоры с США по гарантиям безопасности были сложными

В Женеве завершились российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Как сообщает 10 января РИА Новости, они продолжались 7,5 часа.
«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — сказал по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, российская сторона заверила американцев в том, что «никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может».
Также Рябков отметил, что Россия предостерегла Вашингтон от «игры с огнем» и призвала США и НАТО к радикальным изменениям отношений с Москвой. Кроме того, он заявил, что РФ нужны «железобетонные гарантии», что Украина и Грузия никогда не вступят в Североатлантический альянс.
Рябков назвал нерасширение НАТО ключевой темой для национальной безопасности России. При этом прогресса по этому вопросу стороны не достигли.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров подчеркнула, что Вашингтон «не позволит никому закрыть двери в НАТО» для какой-либо страны.