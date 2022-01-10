«Намерений напасть на Украину у России нет». Рябков заявил, что переговоры с США по гарантиям безопасности были сложными

В Женеве завершились российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Как сообщает 10 января РИА Новости, они продолжались 7,5 часа.



«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — сказал по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



По его словам, российская сторона заверила американцев в том, что «никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может».