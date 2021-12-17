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Россия предлагает НАТО отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток

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Российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности.

«На основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — говорится 17 декабря в заявлении МИД РФ по поводу опубликованных документов.

Российская сторона предлагает НАТО отказаться от ведения «любой военной деятельности» в Восточной Европе, включая Украину, Закавказье, и в Центральной Азии. Соглашение направлено на недопущение дальнейшего расширения альянса. РФ хочет также, чтобы учения свыше бригады были запрещены в согласованной приграничной полосе. Москва намерена обмениваться с НАТО информацией о маневрах. Также вводятся ограничения на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Стороны хотят договориться, что не будут рассматривать друг друга как противников, а споры будут решаться мирно и без применения силы.

С США российская сторона намерена добиться договоренности не размещать вооружения и солдат на тех территориях, где это будет расценено как угроза национальной безопасности. Также оговариваются запреты на использование тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении, боевых кораблей и развертывание ракет средней и меньшей дальности. От Америки требуют обязательств по остановке расширения НАТО на восток, а также отказа от принятия в альянс постсоветских стран. Москва требует, чтобы американцы не создавали военные базы в бывших советских республиках и не использовали их инфраструктуру.

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Комментарии (10)

AndrewBarsik
Такие условия победитель может предложить внести в акт полной и безоговорочной капитуляции. Впрочем можно рассчитывать, что противник умрёт со смеху, пока будет читать подобные предложения.
SU LUX INN
это как предложить Врачу отказаться вырезать Раковую опухоль!
Oleg_I
Не является ли это открытым вмешательством во внешние и внутренние дела независимых государств?
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