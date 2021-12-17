Россия предлагает НАТО отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток

Российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности.



«На основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — говорится 17 декабря в заявлении МИД РФ по поводу опубликованных документов.



Российская сторона предлагает НАТО отказаться от ведения «любой военной деятельности» в Восточной Европе, включая Украину, Закавказье, и в Центральной Азии. Соглашение направлено на недопущение дальнейшего расширения альянса. РФ хочет также, чтобы учения свыше бригады были запрещены в согласованной приграничной полосе. Москва намерена обмениваться с НАТО информацией о маневрах. Также вводятся ограничения на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Стороны хотят договориться, что не будут рассматривать друг друга как противников, а споры будут решаться мирно и без применения силы.

