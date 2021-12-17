Евросоюз решил продлить санкции против России

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно поддержали продление экономических санкций против России. Об этом 17 декабря сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.



«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — написал он в Twitter.



Кроме того, он предупредил Москву об «огромных последствиях» в случае «дальнейших военных действий» против Украины. Также в ЕС призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».



Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут ввести новые санкции против России для сдерживания «вторжения» на Украину. Они могут коснуться ближнего окружения Путина и энергетических компаний, также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ.

