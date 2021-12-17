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Евросоюз решил продлить санкции против России

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Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно поддержали продление экономических санкций против России. Об этом 17 декабря сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — написал он в Twitter.

Кроме того, он предупредил Москву об «огромных последствиях» в случае «дальнейших военных действий» против Украины. Также в ЕС призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут ввести новые санкции против России для сдерживания «вторжения» на Украину. Они могут коснуться ближнего окружения Путина и энергетических компаний, также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ.

Секторальные санкции в отношении России ввели 31 июля 2014 года из-за ситуации на юго-востоке Украины. Санкции ограничивают доступ ряда российских компаний на рынок капитала ЕС. Кроме того, введено эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничен доступ россиян к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере.

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Комментарии (11)

Danik
А может всё-таки выключить им газ?
Ну, мол, перебои от Ваших санкций. Мы не виноваты. Или неполадки на Северных потоках и турецких тоже.
И подождать недельку или две. Посмотреть, когда там мороз небольшой будет.
ogal68
Все только на пользу...мы будем все меньше есть(как в анекдоте про папу-алкаша)
Kezevo
Уряяяяя санкции же нам только на пользу!
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