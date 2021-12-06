CNN: США могут ввести новые санкции против России для сдерживания «вторжения» на Украину

Власти США рассматривают возможность расширения санкций против России, чтобы предотвратить «вторжение» на Украину. Об этом 6 декабря сообщает CNN со ссылкой на источники.



По данным собеседника канала, ограничения могут коснуться «ближнего окружения Путина» и энергетических компаний, которых предлагают лишить доступа к долговым рынкам.



Также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ.



«Мы собрали чертовски агрессивный пакет [санкций], — сказал один из чиновников, предупреждая Россию, что если она вторгнется в Украину, то США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против стран, кроме Ирана и Северной Кореи», — сообщает CNN.

