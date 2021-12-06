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CNN: США могут ввести новые санкции против России для сдерживания «вторжения» на Украину

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Власти США рассматривают возможность расширения санкций против России, чтобы предотвратить «вторжение» на Украину. Об этом 6 декабря сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседника канала, ограничения могут коснуться «ближнего окружения Путина» и энергетических компаний, которых предлагают лишить доступа к долговым рынкам.

Также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ.

«Мы собрали чертовски агрессивный пакет [санкций], — сказал один из чиновников, предупреждая Россию, что если она вторгнется в Украину, то США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против стран, кроме Ирана и Северной Кореи», — сообщает CNN.

При этом отмечается, что американские чиновники пока не приняли окончательных решений по поводу новых санкций и сроков их введения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал грядущую встречу Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Разговор коснется продвижения НАТО к границам России и напряженности вокруг Украины. Беседу проведут 7 декабря в режиме видеоконференции по защищенному каналу.

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Комментарии (23)

Иван Кадачигов
Неужели какие-то смешные санкции могут остановить медведя, если он решил навести порядок в своем доме. Именно в своем, как бы кто ни считал. А если вождь обидится на санкции, мало никому не покажется. Для начала можно вывести весь ВМФ и начать по всему миру блокировать грузоперевозки, включая сжиженный амерский газ. А если начнут огрызаться, сразу достать свою ядреную дубину. Вот и посмотрим, чей длиннее.
264731021
Не думал, что амереканцы за нас. Выглядмт как обмен SWIFT на Украину. Т.е. буквально - они себе свифт, а мы себе Украину так как это практически сигнал для нас - Украина ваша, но только после свифт.
MrRicco
Я так понимаю СЩА уже требуют от Путина вторжения на Украину в гуманитарных целях :)
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