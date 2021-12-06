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Песков назвал «сливами» материалы западных СМИ о планах вторжения России на Украину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материалы западных СМИ, сообщающих о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, являются целенаправленными «сливами» информации. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Мы видим агрессивную враждебную риторику, которая идет из европейских столиц, Вашингтона. Мы видим явно целенаправленные сливы в средствах массовой информации западных, или, как мы говорим, англосаксонских, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь анонсировал грядущую встречу главы Российского государства с президентом США Джо Байденом. Разговор коснется продвижения НАТО к границам России и напряженности вокруг Украины. Беседу проведут 7 декабря в режиме видеоконференции по защищенному каналу.

Как рассказал Песков каналу RT, договоренности о создании закрытой линии связи между двумя странами удалось достичь еще при прежних администрациях. До сих пор она поддерживалась в технической работоспособности и бездействовала.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое Россия якобы готовит в начале 2022 года. По данным источников издания в НАТО и украинской военной разведке, наступление произойдет в конце января — начале февраля. Кроме того, по сведениям информаторов медиа, рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

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Комментарии (31)

265869937
Есть подозрения, что усы препядствуют создавать нейронные связи в коре головного мозга их обладателя. Взять к примеру Пескова и Лукашенко, показатель 100%
lamer
Хомячки, а чего вы так ратуете за начало боевых действий? Вас же в первых рядах выставят. Может еще и трехлинейки со складов выдадут с одним патроном на десятерых, эт чтоб друг друга не постреляли. Не нападет Россия первой.
Opioman
Дед сам придумал фашистов на Украине, а теперь хочет сам их победить
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