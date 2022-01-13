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В Кремле назвали проект новых санкций США «инициативой по разрыву отношений»

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Пресс-секретарь российского президента приравнял проект новых американских санкций к инициативе по разрыву отношений между странами.

«Конечно, совмещение этих заявлений [о санкциях] и переговоров — это попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», — цитирует 13 января заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям, так как они не создают «конструктивной атмосферы». Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что новые санкции — это просто «бряцание». Российская сторона пока не планируют реагировать на проект американских санкций.

Накануне газета The Washington Post рассказала о разрабатываемом демократами проекте новых ограничений в отношении России, которые могут включать санкции лично против президента Владимира Путина и всех крупных российских банков. Они могут вступить в силу, если Россия вмешается в дела Украины.

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Комментарии (25)

Mikle776
а что такое "адекватный ответ"??? снова запретят что-то ввозить из продовольствия? и будут уничтожать уже ввезенное?
260565911
А просто оставить Украину в покое, нет, не думали?
killbeachtrash
Перевожу - войны Кремль все таки хочет. Иначе зачем так близко все это к сердцу принимать ? У кого сейчас служат,призвали или могут призвать - Вам мои сердечные поздравления и удачи !
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