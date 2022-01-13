В Кремле назвали проект новых санкций США «инициативой по разрыву отношений»

Пресс-секретарь российского президента приравнял проект новых американских санкций к инициативе по разрыву отношений между странами.

«Конечно, совмещение этих заявлений [о санкциях] и переговоров — это попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», — цитирует 13 января заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям, так как они не создают «конструктивной атмосферы». Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что новые санкции — это просто «бряцание». Российская сторона пока не планируют реагировать на проект американских санкций.