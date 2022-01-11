Зарисовки о петербуржцах, байки психиатра, история одной семьи в XX веке. Новые книги о простом и важном

Игорь Пузырев. Другие люди. СПб.: СПбООК «Аврора», 2021.
В аннотации к первой книге петербургского прозаика, дебютировавшего в возрасте, когда многие его коллеги уже окончили свои труды, а то и дни, его литературную генеалогию возводят к ленинградской школе, «которую создавали Илья Штемлер и Александр Житинский, Виктор Конецкий и Вадим Шефнер». Не менее справедливо было бы аттестовать Игоря Пузырева как наследника титанов «деревенской прозы»: Белова, Распутина, Астафьева, Шукшина, традиции, которая вроде как прервалась в перестройку — где та деревня? Но, как видим, ничто в литературе не умирает окончательно.
Сельские молодожены, выбравшие для свадебного путешествия Египет; недоросль, которого деловая мамаша через постель пристраивает работать на непыльную, хлебную должность; летчик малой авиации, большой профессионал и при этом не враг бутылке; попавший в вытрезвитель доктор философских наук... Персонажи рассказов Игоря Пузырева — наши современники, провинциалы и жители Петербурга, перед которыми автор по большей части не ставит трудноразрешимых экзистенциальных и житейских проблем. Они в его рассказах просто «осуществляют жизнедеятельность», а автор со свойственной ему лаконичностью, наблюдательностью, цепкостью, точностью формулировок и деталей это передает. Большая часть рассказов — не новеллы, не рассказы о событиях, не анекдоты и не идеологические высказывания, как у деревенщиков полвека назад, а зарисовки на две-три страницы, которые, при всей их видимой незамысловатости, так крепко сделаны, что эти вещи — вот увидите — еще будут разбирать на семинарах по поэтике и стилистике и курсах писательского мастерства.
Пузырев и вправду большой мастер, умеющий в одном абзаце изложить то, на что другому бы понадобился пространный текст. Особенно это проявляется в том, как он описывает окружающих его персонажей животных, и это, прямо скажем, не Виталий Бианки и не Джеральд Даррелл, при всем к ним уважении: говорящая скворчиха, которую в клетке везут на продажу, радостно вопит «свобода-а!»; подстреленные в аэропорту помоечные чайки; поселковые псы, которых запросто рвут приходящие из леса голодные волки; ежики, раздавленные на трассе; замерзшие птицы, — никакого ми-ми-ми, в общем.
«Жора — хороший. Он, любопытный, упал в кастрюлю со щами. Крышка, на которую он сел, перевернулась. Мучился недолго, день. Облетели перья, покраснел весь кожей и, ничего не сказав на дорогу, умер. И все честно плакали. Он так красиво летал».
В русскую литературу пришел замечательный, абсолютно самостоятельный писатель. Как говорится, добро пожаловать.
Ольга Гренец. Задержи дыхание. М.: Время, 2021.
Ольга Гренец родилась в Ленинграде, живет в Калифорнии, пишет по-русски и по-английски. Это пятая ее книга, три вышли в России, одна в США. Многие рассказы, вошедшие в этот сборник, — авторизованные переводы с английского. Фильм Виталия Салтыкова по ее рассказу «Куда течет море» с участием Ивана Краско и Оксаны Акиньшиной, вошел в число призеров Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. Не обращая внимания на требования литературного момента и с пониманием выслушивая рекомендации американских и российских редакторов, критиков и литературных агентов, настойчиво рекомендующих Ольге взяться наконец за крупную вещь, она по-прежнему предпочитает короткую прозу. Как правило, это произведения на несколько страниц, но есть и миниатюры в один-два абзаца.
Вот, скажем, рассказ «Чем порадовать больную сослуживицу»:
«Пошли ей фотографию белого нарцисса «пайпервайт».
На прошлой неделе она восхищалась, как невероятно быстро он растет. Каждый день с ним происходит что-то новое. Вчера поникли листья, и она предположила, что цветку недостает света. Подвинула его поближе к окну.
Сегодня ей стало хуже, и на работу она не вышла, а нарцисса листья опять упругие и прямые».
Герои книги — младенцы и молодые родители, нынешние эмигранты и жители Петербурга начала девяностых, респектабельные вузовские преподаватели и отчаянные домохозяйки, благонамеренные буржуа и дамы с нетрадиционными предпочтениями в частной жизни.
Главными своими литературными фаворитами последнего времени, повлиявшими на нее, сама Ольга Гренец называет Людмилу Петрушевскую, особенно выделяя многоголосие ее рассказов, и Катю Петровскую, перевернувшую привычные представления об «автофикшн» — документально-художественных произведениях от первого лица. В этом смысле в данном сборнике выделяются рассказы «Доктор Света» и «Надежда» — похожим образом устроенные неторопливые повествования, каждое из которых — на основе бесед рассказчицы с немолодой женщиной, прожившей не самую простую жизнь в нашей стране. И «Доктор Света», и «Надежда» выглядят как своеобразные конспекты крупных прозаических произведений — допустим, романов, которых ждут от Гренец критики и редакторы.
Катя Петровская. Кажется Эстер. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021.
Для многих выход этой книги — одно из главных событий прошедшего года. Филолог, киевлянка по рождению, проживающая несколько десятилетий в Германии, дочь выдающегося литературоведа Мирона Семеновича Петровского (в данном случае это важно), написала эту книгу на немецком. Тема — жизнь нескольких поколений семьи автора в ХХ веке, ядро — история прабабушки, застреленной на киевской улице 29 сентября 1941 года, и сопутствующие события, которые называются просто: Бабий Яр.
«По-моему, ее Эстер звали, — сказал отец. — Да, кажется, Эстер. У меня две бабушки были, и одну из них, да, звали Эстер.
— Как это «кажется»? — возмутилась я. — Ты что, не помнишь, как звали твою бабушку?
— Я никогда ее по имени не называл, — ответил отец, — я говорил «бабушка», а родители говорили «мама».
Книга, вышедшая в Германии в 2014-м, удостоена нескольких престижных литературных премий, к настоящему времени она переведена на двадцать языков (русский перевод, как видим, поспел только сейчас), и ее вполне заслуженный успех объясняется не только по-прежнему шокирующей фактурой и вечно актуальной темой, по-новому раскрытой, — и при этом без какой бы то ни было фальши и политической конъюнктуры, но и интеллектуальным бесстрашием, когда автор задает публике и самой себе вопросы, на которые довольно боязно отвечать. Книгу отличает высочайшее литературное качество, и в том числе остроумные, часто новаторские, композиционные ходы, причем новаторство это абсолютно органично, это не авангардистские кунштюки ради самих себя.
Понятно, что воспоминания и книги о семье и ближнем круге писали, пишут и будут писать столько, сколько будет существовать письменная речь, но ни один мемуарист, по-настоящему прочитавший эту книгу, не сможет рассказывать о времени и о себе, будто ее не было. Это без преувеличения великое произведение, уже влияющее на так называемый литературный процесс.
Дина Рубина. Маньяк Гуревич. М.: Эксмо, 2021.
«Маньяк» — понятное дело, ирония. Заглавный персонаж, сугубо положительный, — Семен Гуревич, потомственный врач-психиатр, живущий и трудящийся сначала в Ленинграде, потом в Израиле.
«С мамой и не забалуешь: резкая, властная, она каждому воздавала по заслугам и мнения при себе не держала. Если сделал что-то умно и ловко, это у нее «нормально». Если плохо, пеняй на себя. Спросит только: «Ты идиот или прикидываешься?» — «Нет, я не прикидываюсь», — возражал торопливо сын».
Собственно, роман представляет собою жизнеописание героя с самого раннего детства. Перед нами идиллия: Гуревич счастлив, насколько это может быть, в профессии и абсолютно счастлив в семейной жизни, и даже роман заканчивается много раньше, чем заканчивается, как известно, жизнь. Гуревич в финале книги — всем довольный пенсионер Семен Маркович в прекрасной физической форме в кругу любящей семьи. Роман, собственно, представляет собою парад аттракционов, цикл связанных меж собою (биографией симпатичного шлемазла Гуревича) медицинских и еврейских баек и реприз; этот ресурс, как известно, неисчерпаем.
«Психиатр не обязательно умнее своих пациентов, говорил папа. Это просто человек; человек со своим характером и своими причудами…»
Роман чрезвычайно комфортный для чтения, может быть, даже слишком комфортный. Баланс трагического и комического с трогательным смещен в сторону последнего, и это уже вызвало некоторое неудовольствие у некоторых знатоков Дины Рубиной: дескать, книга получилась немножко «лайт». Начинать знакомство с произведениями Рубиной с этой вещи, может, и вправду не стоит, но для всех, кому этот город не чужой, в этой вещи есть неожиданный бонус: описание Ленинграда, и в частности Петроградской стороны. Дина Рубина, насколько известно, с Ленинградом-Петербургом, связана слабо, но ленинградские пейзажи в книге исполнены совершенно не ленинградским вроде автором вполне органично, так, что ни разу не вызвали при чтении даже слабого неудовольствия или сомнения. Большая редкость, что ни говорите.
Сергей Князев, специально для «Фонтанки.ру»