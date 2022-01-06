От Стивена Кинга до Алексея Сальникова: 15 самых ожидаемых книг 2022 года

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Триллер

Стивен Кинг, «Билли Саммерс». Москва: АСТ, 2022

Детективный роман, который вышел в США в августе 2021 года, переведен на русский язык. В книге нет мистики, это детектив в жанре нуар о наемном убийце, который берется выполнить последний заказ перед тем, как уйти на покой. Чтобы сделать свою работу, он переезжает в провинциальный город, вливается в местное сообщество и ждет подходящего момента. Первая половина романа неспешно описывает современную Америку и маленького человека в ней. Во второй части книги события обретают неожиданный поворот, повествование становится более динамичным, а герои ведут себя непредсказуемо. Роман уже назвали в Великобритании «лучшим произведением писателя».



Яна Вагнер, «Тоннель». Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022

«Тоннель» — четвертый роман Яны Вагнер, чья дебютная книга «Вонгозеро» превратилась в успешный сериал «Эпидемия», который купил Netflix и похвалил сам Стивен Кинг. Новый роман продолжает тему выживания в чрезвычайных ситуациях и рассказывает, как несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Действие в романе разворачивается в течение суток. Яна Вагнер говорит, что история «одновременно и компактная, и полифоническая, со множеством очень разных рассказчиков, и собирать её непросто, но ужасно интересно».

Параллельно с созданием романа идет работа над сценарием телесериала.

Биография

Павел Басинский, «Подлинная история Анны Карениной». Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022

Писатель и литературовед Павел Басинский прославился исследованиями о жизни и творчестве Льва Толстого. Он написал целый ряд произведений о главном русском романисте, где изучил его отношения с женой («Лев Толстой: Бегство из рая»), святым Иоанном Кронштадтским («Святой против Льва»), собственным сыном («Лев в тени Льва») и другими. В книге «Подлинная история Анны Карениной» Басинский рассказывает об обстоятельствах написания романа, о том, какие события и люди повлияли на Льва Толстого во время создания «Анны Карениной», и описывает общественные законы и нравы девятнадцатого века в России.



Сергей Гурьев, «Над пропастью весны». Москва: Выргород, 2022

Музыкальный журналист и писатель Сергей Гурьев планировал закончить книгу о Янке Дягилевой к ее 55-летию, которое отмечали в 2021 году. Но по ходу работы книга разрослась и превратилась в фундаментальное сочинение — «Войну и мир» про субкультуру сибирского панка, как назвал ее сам автор. Для книги взято 120 интервью, повествование составляют не только личные воспоминания тех, кто знал певицу, но и описание исторических обстоятельств расцвета сибирского панка. Очень важным для понимания жизненного пути Янки Дягилевой писатель считает эсхатологические настроения эпохи конца СССР.

Фантастика

Алексей Сальников, «Оккульттрегер». Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022

Автор «Петровых в гриппе» уже два года работает над новым романом — его идея родилась за работой над «Опосредованно», на данный момент последним произведением уральского писателя. Все три изданных романа Сальникова написаны в разных жанрах, и новое произведение сам писатель окрестил «веселеньким, прямолинейным, без заморочек». Сюжет держится в тайне. Известно лишь, что главным героем «Оккульттрегера» станет 50-летний мужчина, который попадет в некие фантастические обстоятельства. В романе будет присутствовать описание современных реалий, важную роль в сюжете сыграют социальные сети.



Сергей Лукьяненко, «Месяц за Рубиконом». Москва: АСТ, 2022

Это третий роман серии «Измененные», первые книги которой — «Семь дней до Мегиддо» и «Три дня Индиго» — в рекордно быстрые сроки написал фантаст в 2021 году. Серия рассказывает о событиях, происходящих на Земле после ее захвата инопланетянами. Одиннадцатиклассник Макс пытается освоиться с новыми правилами жизни и неожиданно для себя становится последней надеждой людей. В новом романе Максим Воронцов учится владеть обретенными сверхспособностями и готовится к решающей схватке с врагами. Все герои этой истории, от Максима Воронцова и до Инсека и Прежних, сойдутся в финальном противостоянии.

Сказки мятежей и трюфлей. Небывалая русская фантастическая проза XVIII–XIX веков. Москва: V-A-C press, 2022

Издательская программа фонда V–A–C выпустила сборник фантастических произведений русских авторов XVIII–XIX веков. В книге «Сказки мятежей и трюфлей» рассказы выстроены в хронологическом порядке и написаны в разных жанрах: научная фантастика, сказка, притча, памфлет, утопия, антиутопия, аллегория, сатира. «Сказки мятежей и трюфлей» помогают проследить развитие русской фантастической традиции через ряд новаторских идей и приемов, которые позволили авторам создать собственные сказочные миры.



«Фантастика любит наряжаться в разные одежды, любит маскироваться, выдавать одно за другое. Фантастика почти никогда не выглядит тем, что она есть на самом деле, подменяет реальность выдумкой, а выдумку объявляет чистой правдой», — пишут авторы сборника.

Социальные

Ханья Янагихара, «В сторону рая». Москва: Corpus, 2022

Новый роман писательницы «В сторону рая» («To paradise») выйдет в Штатах в январе, а к концу 2022 года может появиться в российских книжных магазинах. В издательстве Corpus рассказали, что над объемным сочинением сейчас работают четыре переводчика.

Сочинение представляет собой три истории, повествующие о событиях в трех разных пластах пространства: в альтернативной Америке XIX века, во вполне реальном Нью-Йорке 1980-х годов и в вымышленном мире будущего, разрушенном чередой жестоких эпидемий. В книге пойдет речь о запретной любви, семейных тайнах, а также о человеческих отношениях.

«В сторону рая» станет третьим произведением гавайской писательницы Ханьи Янагихары. В 2015 году ее предыдущий роман — «Маленькая жизнь» — вошел в короткий список Букеровской премии и стал одной из самых обсуждаемых книг года.



Джонатан Франзен, «Перекрестки». Москва: Corpus, 2022

Говоря о Франзене, обычно вспоминают три его главных романа — «Поправки» (получила Национальную книжную премию США), «Свободу» и «Безгрешность». В них автор исследует психологию семьи и способы, которыми любящие люди разрушают друг друга. В его книгах сочетаются сатира и нежная любовь к героям. Семейную тему Франзен продолжает в новом романе. Действие в нем разворачивается в Чикаго в 1971 году и продолжается в течение жизни двух поколений семьи Хильдебрандтов, члены которой отчаянно пытаются найти свое место в мире и обрести внутреннюю свободу.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Евгений Водолазкин, «Чагин». Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022

Писатель и медиевист Евгений Водолазкин, как и обещал, отошел от средневековой темы, тщательно разработанной в первом «романе-житии» «Лавр» и в предыдущем — псевдоисторическом сочинении «Оправдание Острова». О новой книге пока известно мало. На вопросы, о чем пишет автор, Водолазкин лаконично отвечает: «О Чагине».



«Вот что я пока могу сказать о романе: «Чагин» — это роман о памяти и забвении, о реальности и вымысле, которые определяют жизнь главного героя. Действие происходит во второй половине прошлого — начале нынешнего века. В широко понятом смысле это наша современность», — рассказал «Фонтанке» автор.

Роман Сенчин, «Русская зима». Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022

Писатель, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», Роман Сенчин объединяет в одну книгу две «повести о бегстве» — «У моря» и «Русская зима». Обе они автобиографичны. Герой Сенчина, как всегда, человек рефлексии, которого мучает вопрос, как добиться покоя и счастья, живя в дисбалансе между мучительным бытом и сомневающейся душой.

«Повести объединяет попытка героев изменить свою жизнь, убежать от прошлого. Русская зима в повести — синоним русским горкам. Судьба персонажа меняется этой зимой», — говорит автор.

Салли Руни, «Прекрасный мир, где же ты?» Москва: Синдбад, 2022

Два предыдущих романа молодой ирландской писательницы — «Разговоры с друзьями» и «Нормальные люди» — стали мировыми бестселлерами, а второй превратился в популярный сериал. Писательницу называют рупором поколения Y, ее герои пытаются найти свое место в мире, где меняются привычные схемы отношений между людьми. Главные героини третьего романа Салли Руни, «Прекрасный мир, где же ты?», — лучшие подруги Элис и Эйлин. Одна из них — успешна и состоятельна, а у второй не складывается ни с работой, ни с отношениями. Как обычно в романах Салли Руни, сюжетные линии закручиваются вокруг секса.

Исторические

Орхан Памук, «Чумные ночи». Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022

Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, известен своей нетрадиционной для страны позицией — признанием геноцида армян. В его новой книге «Чумные ночи» местный адвокат усмотрел разжигание ненависти, оскорбление первого турецкого президента Кемаля Ататюрка и высмеивание флага Турции — за что писатель предстал перед судом.

«Чумные ночи» — это историко-детективный роман, в котором писатель вновь обращается к теме сосуществования Востока и Запада. Место действия книги — небольшой средиземноморский остров, на котором проживает как греческое православное, так и турецкое население. Спокойная жизнь райского уголка нарушается с приходом страшной болезни — чумы. Для ее подавления, а также с секретной миссией на остров прибывает врач-эпидемиолог со своей женой, племянницей султана Абдулл-Хамида Второго. Однако далеко не все на острове готовы следовать предписаниям врача и карантинным мерам, ведь «на все воля Аллаха», и противиться этой воле может быть смертельно опасно…



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Георгий Демидов, «Оранжевый абажур: три повести о тридцать седьмом». СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022

Это второй том собрания сочинений Георгия Демидова — физика, узника ГУЛАГа, ученика Ландау, русского писателя. Он был одним из прототипов героя лагерных рассказов Варлама Шаламова. Его повести посвящены периоду массовых репрессий 1937–1938 годов. Демидов, арест которого выпал на 1938 год, выжил в колымских лагерях и после освобождения видел свой долг перед памятью бесчисленных жертв в том, чтобы «оставить о своем времени письменные свидетельства, в том числе облеченные в форму литературных произведений».

Демидовские повести о Большом терроре — «Оранжевый абажур», «Фонэ-квас» и «Два прокурора» — это рассказы от первого лица, где главные герои — собирательные образы тех, кто стал безвинными жертвами. В книгу вошли материалы следственного дела Георгия Демидова.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Дэймон Гэлгут, «Обещание». Москва: Inspiria, 2022

В России будет издана книга Букеровского лауреата 2021 года — южноафриканского писателя Дэймона Гэлгута. Она написана в жанре семейной хроники о нескольких поколениях белой семьи Свартс из ЮАР. Это сага, в которой переплелись семейные и расовые конфликты, имущественные и личные противоречия. История начинается в 80-х годах ХХ века, когда умирающая женщина просит мужа дать обещание отдать ее дом на ферме черной служанке. Книга разбита на четыре части — по количеству описываемых похорон. Но даже уход родных не помогает наладить сложные отношения в семье и выполнить данное обещание.

Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

