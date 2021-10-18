О чем пишут в новых научно-популярных книгах? «Фонтанка» изучила шорт-лист «Просветителя»

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18 ноября будет вручена премия «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Ее задача — поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказывать о новейших открытиях и исследованиях. «Фонтанка» изучила каждую книгу из шорт-листа премии. Сейчас на нее претендуют четыре книги в номинации «Естественные и точные науки» и четыре — в «Гуманитарных науках».

Естественные и точные науки

Максим Винарский

Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021.



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Книга родилась из цикла лекций по дисциплине «Концепции современного естествознания», которую в Сибири доктор биологический наук Максим Винарский читал студентам-гуманитариям, стремясь не просто выполнить учебный план, но и увлечь их наукой. «Евангелие от LUCA» рассказывает о попытках ученых выявить общего предка ныне живущих на земле биологических видов (LUCA — Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок).

Цитата:

«Жизнь на Земле, насколько сейчас известно, возникла единожды. По крайней мере, в современных условиях самозарождение живых существ из неживой материи (абиогенез) невозможно. Точку в этом вопросе поставил Луи Пастер еще в позапрошлом веке. Мы до сих пор не открыли ни одной биосферы за пределами нашей планеты, поэтому сравнивать не с чем. Даже степень уникальности земной жизни до сих пор не очень понятна. Крайняя точка зрения состоит в том, что жизнь в космосе возникает чрезвычайно редко, и, возможно, Земля — единственная планета в нашей Галактике, на которой возникла биосфера».



Владимир Ковальзон

Маятник сна. — Минск: Дискурс, 2021.



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Доктор биологических наук, руководитель секции сомнологии Физиологического общества им. И.П. Павлова РАН Владимир Ковальзон собрал в своей книге самые последние научные открытия в области сна. Но загадок в этой области оказывается гораздо больше, чем ответов. Очевидно, что это жизненно необходимое состояние, однако, на Земле есть существа, которые в сне не нуждаются.

До сих пор ученые не разгадали функциональность «быстрого сна», когда человек видит сны, и глаза его под веками двигаются, мозговые процессы идут в полную силу, а двигательные функции отключены. До сих пор непонятно, почему во время быстрого сна исчезает терморегуляция и организм переходит в состояние пойкилотермии, как у холоднокровных животных.

Автор рассказывает, что распорядок дня современного человека — спать 8 часов и бодрствовать 16 — не является естественным. Наши дальние предки спали ночью гораздо меньше, и примерно два раза ложились днем — отсюда спонтанная дневная сонливость у современного человека. Отдельные главы книги посвящены лечению бессоницы и разработке снотворных лекарств.



Цитата:

«Недавно нами были получены данные путем экспериментов на голых землекопах. Это поразительные, странные животные, которые, исходя из всех научных знаний, должны жить 3–4 года. Но они живут по 40 лет! Многие ученые считают, что «знают» секрет этого долголетия. Мы же вживили электроды в мозг голых землекопов, и оказалось, что у них регистрируется необычно много быстрого сна — сна со сновидениями (у человека он в норме длится не больше 2 часов за ночь). Похоже, наблюдается корреляция между продолжительностью жизни и высоким процентом быстрого сна»

Сергей Парин

Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только. — Минск: Дискурс, 2021.



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Российский психофизиолог, доктор биологических наук Сергей Парин рассказывает, как работают в организме человека натуральные опиоиды, с рождения содержащиеся у нас в организме. Он рассказывает, что боль и стресс являются позитивным явлением, системой защиты организма, сформировавшейся за годы эволюции.

Биологические процессы в книге изображаются с помощью схем. Подробно описывается механика превращения обычного человека в наркомана, когда опиоиды (не натуральные, а вводимые искусственно) необратимо меняют здоровую схему функционирования организма. Автор объясняет, чем похожи на наркоманов любители экстремального спорта.



Цитата:

«Думаю, ближе к концу книги вы сами поймете, что эндорфиновое счастье весьма своеобразно и далеко не всякому по вкусу. Оно какое-то страусиное: люди (да и другие животные тоже) перестают видеть возникающие проблемы. Точнее, видеть-то проблемы они видят, но совсем перестают тревожиться по этому поводу. «А, что, меня едят? Ну и пусть едят». Примерно так. Не знаю, как вас, а меня такое «счастье» не радует».

Ирина Якутенко

Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать. — М.: Альпина нон-фикшн, 2021.



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Автор популярного телеграм-канала «Безвольные каменщики», молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко собрала основные гипотезы и направления исследований о коронавирусе. Кто болеет чаще, какие процессы идут в зараженном организме, чем лечат в России и других странах — автор постаралась ответить на основные вопросы, которые беспокоят сегодня людей, с помощью данных доказательной медицины.

Цитата:

«Во время вспышки свиного гриппа 2009–2010 годов власти Египта, стремясь обезопасить население, уничтожили в стране всех свиней. При этом свиньи не были источником заразы для людей — просто один из новообразованных вирусов H1N1 скооперировался с вирусом гриппа свиней (то есть прихватил себе часть его генетического материала), стал особенно контагиозным (заразным — прим. ред.) и из-за этого убил довольно много народа. От распространения вируса такая мера не спасла, зато в Каире из-за нее случился мусорный кризис: в этом городе, скажем так, не очень хорошо обстоят дела с уборкой, и свиньи были ключевым звеном в переработке органических отходов. Ко всему прочему, истребление свиней ударило по живущим в Каире христианам, которые в основном и занимаются сортировкой и переработкой мусора. Без свиней они физически не могут справиться с горами объедков (если погуглить cairo garbage, результат вас впечатлит).»



Гуманитарные науки

Николай Эппле

Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. — М.: Новое литературное обозрение, 2020.



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Социальный антрополог Николай Эппле исследует массовую память народов о государственных преступлениях собственной страны. Его выводы неутешительны: пока в обществе нет общей исторической памяти, пока трактовка событий прошлого отличается у граждан одного государства, конфликта внутри общества не избежать.

Цитата:

«Преступления, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, неслучайно принято именовать «трудным прошлым». Признавать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятельства,—невероятно трудно. Это трудно психологически, политически и юридически».

Андрей Мовчан, Алексей Митров

Проклятые экономики. — М: АСТ, 2020.



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Термин «Ресурсное проклятие» применяют, когда говорят о странах, где из-за избытка природных ресурсов к власти приходят авторитарные режимы, элиты которых стремятся присвоить себе как можно больше получаемых от распределения и продажи ресурсов средств. Изучая опыт других «проклятых» стран, экономист и аналитик ищут способы дать эффективный ответ стагнации, в которую вовлек нашу страну нефтяной ресурс.



Цитата:

«В XXI веке катастрофа, вызванная ригидностью общества, — уже не страшная неизбежность, заложенная в природе людей, а непростительная ошибка и вина власти, оказавшейся глухой к предупреждениям, и/или проблема элит, получающих собственные краткосрочные выгоды ценой гибели социума. И конечно, это вина профессиональных специалистов по экономике и социологии, не сумевших донести информацию об угрозах до широких слоев общества так, чтобы общество это услышало».

Дмитрий Бовыкин, Александр Чудинов

Французская революция. — М.: Альпина нон-фикшн: ПостНаука, 2020.



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Авторы учебников для школ и вузов, доктора исторических наук и специалисты по изучению Великой Французской революции и наполеоновских войн Дмитрий Бовыкин и Александр Чудинов предлагают читателю освободиться от советских историографических штампов и объективно взглянуть на события XVIII века. Для этого историки подробно рассказывают об обстоятельствах — случайных и исторически предопределенных — радикальной смены политического и общественного строя во Франции. Авторы уверены: те далекие события сформировали современную Европу, а Французская революция стала матрицей для последующих переворотов во всем мире.

Цитата:

«Новое представление о нации проявилось не только в политике, но и в искусстве. Наряду с традиционными образами монарха и Франции в живописи и скульптуре появились коленопреклоненная «благодарная нация», «Гений нации», нация в лавровом венке и с пальмовой ветвью бессмертия в руке. Архитектурным выражением величия нации стало превращение в 1791 году церкви Святой Женевьевы в Париже в Пантеон, где отныне должны были покоиться останки самых славных сынов французского народа».

Сергей Мохов

История смерти. Как мы боремся и принимаем. — М.: Индивидуум, 2020.



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Социолог-антрополог Сергей Мохов рассказывает, как менялась лексика описания смерти у европейцев: только за последние 60 лет терминов для выражения чувства утраты стало втрое больше. Сегодня горе, по мнению автора, становится важной частью публичной репрезентации, способом обозначить свою субъектность, мощным инструментом социального и политического высказывания.

Читатель узнает историю эвтаназии и паллиативной помощи, прочитает про то, как во времена СССР медицинская этика предписывала обманывать умирающих, утаивать диагноз. В книге есть главы про зомби и сатанизм — так современная культура все больше увлекается обратной стороной бытия и видит будущее в цифровом бессмертии, создании компьютерного слепка личности ушедшего.

Цитата:

«Возможно, сегодня мы в России так активно пытаемся переосмыслить смерть, потому что для нас это — единственный доступный и уважительный повод серьезно поговорить о жизни в стране».

Книги читала Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

