И книги дорожают. Расходы издательств растут вслед за ценами на бумагу и типографию

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Рост цен на бумагу — следствие роста стоимости древесины. Он ударил не только по любителям беллетристики. Так, Росстат показывает одинаковый рост в 18% цен декабрь-к-декабрю не только на книги, но и, к примеру, на школьные тетради. А туалетная бумага, спрос на которую куда более стабилен, и вовсе подорожала на 23%.

Вместе с тем в книгах бумага важная, но не единственная составляющая конечной цены. Главный редактор «Астрель‑СПб» (издательская группа «АСТ») Александр Прокопович приводит такой пример расходов на издание одного экземпляра книги начинающего российского автора. Бумага — 17 рублей, услуги типографии — столько же, авторские отчисления — 14 рублей и еще 5 рублей — подготовка дизайн-проекта. Итого себестоимость — 53 рубля.



Однако расходы на логистику, дистрибуцию и доходы издательства, которые включают в себя риски провала книги в продаже, увеличивают цену отгрузки в магазин до 180 рублей. А на книжной полке этот экземпляр будет стоить уже около 400 рублей — розница тоже должна содержать персонал, платить аренду и налоги (не забываем, что 20%, в нашем случае 80 рублей, — это НДС). В конечном итоге именно цена бумаги в чеке на кассе — единицы процентов.

Тем не менее книги дорожают быстрее инфляции (официальная цифра — 8,1%). В какой-то мере это отголоски катастрофы с закрытыми книжными весной — летом прошлого года. Тогда статистическое ведомство зафиксировало резкое падение средней цены книг — сразу на 5% — впервые после многолетнего непрерывного роста. И выяснилось, что интернет-каналы продажи бумажных книг хоть и нарастили свои показатели на сотни процентов, особой погоды на весьма консервативном рынке сделать не смогли. Но стоило властям разрешить наконец открыть книжные магазины, как все потери были моментально отыграны и рост цен продолжился еще более высокими темпами, позволяя рознице компенсировать свои потери от локдауна. В том числе и за счет подорожания.



Кроме цен на бумагу, растут и расходы на услуги типографий. «Отечественная полиграфия практически не занималась инвестициями в оборудование. Там, где еще советская техника выходит из строя, приходится покупать дорогое импортное оборудование, и эти валютные расходы закладываются в стоимость услуг, и на будущий год можно ждать их рост на 20–30%, — говорит Александр Прокопович. — При этом у нас уже сильно сузилась типографская база, по сути, на всю страну осталось лишь с десяток серьезных производств. В прошлом году впервые за многие годы у нас сложилась ситуация, при которой издательства были готовы выпустить на 30% больше книг, чем были способны напечатать отечественные типографии».

Рост тиражей — это факт, который опровергает распространенный миф о том, что в России читают всё меньше и меньше, а бумажных книг — тем более. Нет. Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьёв на недавнем выступлении на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) дал прогноз выпуска книг на 2021 год на уровне 361 млн экземпляров, а на следующий — уже 368 млн. Отдельно Капьев отметил, что заметный прирост продаж приходится на самых молодых читателей в возрастных категориях 16–19 лет и в сегменте 24–26 лет. За счет них увеличиваются тиражи художественной литературы, включающие в себя мангу и комиксы.



Казалось бы, это небольшой рост, всего 2%, но он позволяет говорить о книжной индустрии как о развивающемся рынке. А с учетом роста цен заметно выше инфляции ситуация кажется еще более оптимистичной.

По данным Роспечати, оборот книгопечатного рынка в 2020 году резко упал сразу на 9,8% — до 69,8 млрд рублей. В последний допандемийный год динамика была положительной (+3,4%). При этом основные потери прогнозируемо пришлись на розничный сектор — минус 12,6%. Онлайн-продажи выросли сразу на 26% (против +19% годом ранее).

Генеральный директор компании «Сторител Россия» Борис Макаренков на ММКЯ обратил внимание еще на один растущий сегмент — самиздат. В условиях сегодняшнего дня это уже никакая не запрещенная литература. Это писатели, особенно начинающие, которые не хотят связываться с издателями и печатают книги за свой счет, выставляя их на продажу на стремительно набирающих силу интернет-площадках. Точно оценить эту часть — пока, конечно, микроскопическую — эксперты не берутся, но сходятся во мнении, что современные технологии онлайн-продаж позволяют реализовать амбиции сотням молодых авторов.



Кстати, интернет — не единственный заметно растущий канал распространения бумажных книг. Александр Прокопович отмечает заметное улучшение работы библиотечной системы в стране и, что главное, — рост объемов их закупок. Только в Петербурге, к примеру, в этом году из бюджета выделено почти на 5% больше денег на библиотеки и закупку для них книг, чем в прошлом, — более 3,4 млрд рублей. Плюс еще несколько сотен миллионов отдельно на пополнение книгами и учебниками школьных библиотек. Так что книгопечатный рынок прирастает и в этом сегменте.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

