Назван лауреат Букеровской премии. Его отметили за набоковские черты

Объявлен победитель Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире литературы. В 2021 году им стал Дэймон Галгут — южноафриканский писатель, рассказавший в своей книге о жизни «белой» семьи в Африке: они собираются на похороны и вспоминают об обещании, данном своей местной служанке.



Ранее Галгут дважды попадал в шорт-лист этой премии — в 2003 и 2010 годах. Как рассказала 3 ноября Нью-Йорк Таймс, писатель жаловался, что те номинации украли у него по нескольку лет жизни: то ты — один из шестерых «победителей», а потом сразу — проигравший. Но в этот раз все было не так.

