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Назван лауреат Букеровской премии. Его отметили за набоковские черты

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Объявлен победитель Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире литературы. В 2021 году им стал Дэймон Галгут — южноафриканский писатель, рассказавший в своей книге о жизни «белой» семьи в Африке: они собираются на похороны и вспоминают об обещании, данном своей местной служанке.

Ранее Галгут дважды попадал в шорт-лист этой премии — в 2003 и 2010 годах. Как рассказала 3 ноября Нью-Йорк Таймс, писатель жаловался, что те номинации украли у него по нескольку лет жизни: то ты — один из шестерых «победителей», а потом сразу — проигравший. Но в этот раз все было не так.

Имя Галгута было названо в качестве лауреата Букеровской премии с формулировкой: «За необычный стиль повествования, который уравновешивает фолкнеровское изобилие с набоковской точностью, раздвигает границы и является свидетельством расцвета романа в XXI веке».

«Обещание» — девятая книга Галгута. В обзоре американского издания автора охарактеризовали как «сатирика, язвительно пронзающего безрассудство и лицемерие своих героев». Идею романа он почерпнул из разговора с приятелем, который рассказал о целой цепочке похорон членов семьи, где ему пришлось побывать, — и литератор увидел в этом ключ к написанию семейной саги. Местом действия он выбрал Преторию — город, где сам вырос, чтобы описать его темное прошлое — апартеид, насилие и то, как подобная обстановка повлияла на его взросление.

Букеровская премия вручается за романы, написанные на английском языке. Была основана в 1969 году.

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Комментарии (3)

265076323
Бывает что и почитывают.
Денеб
Где-то ещё существует литература? Кто-то ещё читает этих букеровских лауреатов?
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