Назван лауреат Букеровской премии. Его отметили за набоковские черты

Объявлен победитель Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире литературы. В 2021 году им стал Дэймон Галгут — южноафриканский писатель, рассказавший в своей книге о жизни «белой» семьи в Африке: они собираются на похороны и вспоминают об обещании, данном своей местной служанке.
Ранее Галгут дважды попадал в шорт-лист этой премии — в 2003 и 2010 годах. Как рассказала 3 ноября Нью-Йорк Таймс, писатель жаловался, что те номинации украли у него по нескольку лет жизни: то ты — один из шестерых «победителей», а потом сразу — проигравший. Но в этот раз все было не так.
Имя Галгута было названо в качестве лауреата Букеровской премии с формулировкой: «За необычный стиль повествования, который уравновешивает фолкнеровское изобилие с набоковской точностью, раздвигает границы и является свидетельством расцвета романа в XXI веке».
«Обещание» — девятая книга Галгута. В обзоре американского издания автора охарактеризовали как «сатирика, язвительно пронзающего безрассудство и лицемерие своих героев». Идею романа он почерпнул из разговора с приятелем, который рассказал о целой цепочке похорон членов семьи, где ему пришлось побывать, — и литератор увидел в этом ключ к написанию семейной саги. Местом действия он выбрал Преторию — город, где сам вырос, чтобы описать его темное прошлое — апартеид, насилие и то, как подобная обстановка повлияла на его взросление.
Букеровская премия вручается за романы, написанные на английском языке. Была основана в 1969 году.