Диккенс, Роулинг и Дед-Надзор: какие книги подарить на Новый год взрослым и детям

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Разумным консерваторам, сторонникам нерадикальных экспериментов:

«Рождественские и новогодние рассказы забытых классиков». Издательство «Никея» (12+)

Это сборник «зимних» произведений малоизвестных писателей, живших в XIX — начале XX века. Имена Сергея Ауслендера, Петра Львова-Марсианина, Николая Фаусека, Екатерины Цертелевой вряд ли знакомы широкому читателю (в отличие от имени Владимира Ленского, который неожиданно предстает в сборнике как автор), однако их тексты с легкостью отправят всех желающих в путешествие во времени и перенесут в атмосферу зимнего Петербурга более чем вековой давности. А обложки серии «Рождественский подарок» издательства «Никея» очаруют даже тех, кто ненавидит Новый год.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Обладателям магического мышления, которые никогда не забудут проглотить шампанское с пеплом от записочки:

«Славянские мифы» Александры Барковой. Издательство «МИФ» (16+)

Славянское язычество ушло в прошлое, но его мифология вызывает интерес и по сей день — настолько сильный, что отличить правду от домыслов становится все сложнее. По словам фольклориста Александры Барковой, сложность этой мифологии в том, что у нее нет «программного» эпоса, который собрал бы воедино всех богов и мифических существ. Поэтому о Велесе, Мокоши, Яриле, птице Сирин и Иване Купале приходится судить по древним текстам и едва ли не по приметам. Тем ценнее эта книга, вышедшая вслед за работами о других, более изученных мифах: скандинавских, кельтских, греко-римских, египетских и индийских.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Независимым, как страна в Северной Европе:

«Мисс Исландия» Аудур Авы Олафсдоттир. Издательство «Поляндрия» (16+)

Гекла родилась в 1942 году в Исландии, и отец назвал ее в честь вулкана. Когда Гекла выросла, она захотела стать писательницей — но обнаружила, что общество готово видеть в ней только мать, жену и хозяйку. В крайнем случае обладательницу титула конкурса красоты «Мисс Исландия». Нетрудно догадаться, что Гекла с таким раскладом мириться была не намерена — не зря у нее говорящее имя. В романе писательницы Аудур Авы Олафсдоттир борьба героев с укладом и традициями разворачивается на фоне суровой природы страны, которая отстояла свою независимость как раз в 1940-е.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Любителям праздников и обладателям новогоднего настроения:

«Атлас Нового года и Рождества» Алекса Палмера. Издательство «МИФ» (16+)

Американский журналист Алекс Палмер собрал настоящую энциклопедию Нового года и Рождества. В своем «Атласе» он рассказывает о том, какие церемонии и ритуалы проводятся в различных странах, какую музыку включают на разных концах Земли, каким святым поклоняются и каких бесов избегают, какие надевают украшения и какие устраивают конкурсы — и, конечно, какие блюда готовят. В объективе внимания Палмера — Латинская Америка и Северная Европа, Балканы и Африка, Гватемала и Латвия, Япония и Иордания, традиции всех сторон света.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Суровым скрягам, с трудом готовым разориться на подарки:

«Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Издательство «Эксмодетство» (6+)

Главный герой «Рождественской песни» Диккенса, написанной полтора века назад, — скупердяй Скрудж, очень недовольный тем, что в Рождество люди хотят отдыхать и веселиться, а не работать. Накануне праздника его сначала навещает дух умершего компаньона, а потом — духи Святок, которые показывают Скруджу неприятные воспоминания, страшные картины будущего и рассказывают, как его ненавидят люди. Скрудж смягчается сердцем — путь его духовного преобразования волшебно проиллюстрировал современный немецкий художник Торбен Кульманн.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Вечным потеряшкам, которые всё носят на резиночке:

«Рождественский поросенок» Джоан Роулинг. Издательство «Махаон» (0+)

В сочельник семилетний Джек теряет любимую игрушку — плюшевого поросенка по имени Пок. Вроде все ничего: Джеку дарят нового, Рождественского Поросенка, но мальчик хочет вернуть старого друга. Поэтому Рождественскому Поросенку приходится отправиться вместе с Джеком в Страну Потерь. Там есть место под названием «Не Там», городок Ой-Да-Где-Же, Город Разлученных, городок Утиль и пустошь Неприкаянных. Но самое страшное — встретить в путешествии ужасного Потеряха, который ненавидит живых и их вещи. Эта на первый взгляд наивная сказка нужна не только детям, но и взрослым — у которых утрат будет побольше.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Любителям светлых историй для долгих холодных вечеров:

«Зимние сказки со всего света» Дон Кейси. Издательство АСТ (0+)

Дон Кейси собрала под одной обложкой волшебные истории из Шотландии, Франции, России, Норвегии и других стран. На страницах книги соседствуют Король Белый Медведь и маленький черный кот, пуансеттия и серебряные шишки, братья Двенадцать месяцев и принц Щелкунчик, а всем известные и давно полюбившиеся сказки чередуются с редкими притчами. По мнению собирательницы, такие тексты незримой нитью проходят сквозь поколения и соединяют людей, обходя государственные границы. Текст украшают детализированные иллюстрации, выполненные Занной Голдхок.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Охламончикам, дундукам и другим таинственным существам со страстью к тортам:

«Дед-Надзор» Бьёрна Рёрвика. Издательство «Самокат» (0+)

Лис и Поросенок, герои серии книг одного из главных норвежских детских писателей Бьёрна Рёрвика, живут в лесу, гуляют, играют и периодически попадают в переделки. Вот и сейчас они случайно упали прямо на стоянку охламонов. А те, оказывается, каждый год весь декабрь задабривают Деда-Надзора, который следит за тем, чтобы зимние праздники приходили вовремя. Дед-Надзор никому не показывается и принимает дань в виде тортов, которые сам же и выбирает. Если торта нет или он испорчен, на охламонов обрушивается возмездие. Лису и Поросенку все это кажется крайне подозрительным, и они решают выяснить, кто же скрывается за личиной Деда, — не испугавшись, что дерзкое деяние может нанести серьезный урон их мироустройству.



Фото: Предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»

