Петербуржцы предпочитают читать, а не слушать книги. В приоритете фэнтези, детективы и современная русская литература

В Петербурге предпочитают скачивать и читать электронные книги, а не их аудиоверсии, рассказали в компании «МегаФон», проанализировав обезличенные данные сервиса «МегаФон.Книги» с начала 2021 года.

Среди более чем 35 тысяч скачанных книг на аудиоформат приходится треть. В разрезе жанров больше всего петербуржцы увлечены фэнтези, современными детективами и современной русской литературой. Самым популярным произведением с начала года стало «Подсознание может все» Джона Кеха. На втором и третьем месте расположились также книги о том, как можно изменить свою жизнь: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели» Джо Диспензы. Четвертую и пятую строчку заняли «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза и «Пять языков любви» Гэри Чепмена.