Самоучитель Акунина, автобиографическая фантастика и еще три книги осени

Поделиться Поделиться







Осенний обзор книжных новинок совпал с подведением итогов первой четверти учебного года. И в нем «зарифмовались» автобиографический хит Питера Хёга о детях с паранормальными способностями, учебник изящной словесности от главного отечественного хитмейкера Бориса Акунина, роман воспитания американского филолога о собственном сыне, триллер о приключениях девятилетки и каталог подвижных игр полувековой давности.

Питер Хёг. Твоими глазами. СПб.: Симпозиум, 2021. Перевод с датского Е. Красновой



Поделиться Поделиться







«Он заботился о сестре Марии. Мария заботилась о своей кукле. Я пытался заботиться о нем. Мои отец и мать пытались заботиться обо мне. Мать Симона и Марии заботилась о них. И их соседи. Таков уж этот мир. В нем не только война, алчность и истребление видов. В нем есть еще и множество людей, которые связаны один с другим и которые стараются заботиться друг о друге».



Довольно свежий, 2018 года выпуска, роман выдающегося датского прозаика, вышедший только что по-русски, как уверяет издательская аннотация, «категорически не похож на все остальные». Такая характеристика не совсем верна. «Непохожесть», разве что, в том, что повествование здесь ведется от имени джентльмена средних лет по имени Питер Хёг, чью маму зовут фрёкен Хёг. Но автобиографичность как прием встречается и в предыдущих вещах писателя — возьмите хоть роман «Условно пригодные».

Сюжет тоже, в общем, вполне Хёговский: Симон, ближайший друг детства рассказчика, после неудавшейся попытки покончить с собой оказывается в больнице. И Питер, поняв, что там едва ли помогут, пристраивает его в загадочный Институт нейропсихологической визуализации, медицинское и научное учреждение, где в обстановке секретности и государственного патронажа проводятся исследования того, чего не может быть, и что все же существует. Есть надежда, что там Симона спасут от него самого, тем более что, как выясняется, один из ведущих сотрудников Института — их с Симоном детсадовская приятельница, с которой они когда-то умели проникать в чужие сны и изменять прошлое и будущее…



Роман, который отличает органичное сочетание откровенного автобиографизма, «невероятных, но совершенно правдивых» фантастических элементов, прямой, хоть и лишенной фальшивого пафоса, публицистичности и веры в человека, несмотря на в высшей степени трезвое понимание человеческой природы, вышел по-русски практически одновременно с объявлением очередного нобелевского лауреата по литературе. И в очередной раз заставил задуматься об иррациональности выбора Нобелевского комитета, который уже много лет не замечает автора, каждый из текстов которого в полной мере отвечает критериям, провозглашенным в завещании Нобеля, а именно являет собою «наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности».

Карен Макквесчин. Половинка сердца. М.: Эксмо, 2021. Перевод с английского. А. Елизаровой



Поделиться Поделиться







США, наши дни. Девятилетний Логан, смышленый симпатичный мальчишка, когда-то потерял речь в результате психотравмы — в автомобильной аварии тяжело пострадала его мама. Мать вскоре погибнет дома при загадочных обстоятельствах, а вдовец окончательно превратится в домашнего тирана, скрашивающего досуг алкоголем, что, впрочем, не мешает ему находить подруг жизни.



Во время очередного приступа неконтролируемой ярости папаши Логан сбегает из новой семьи и, забравшись в кузов первого попавшегося грузовика, спустя какое-то время оказывается в чужом городе: без денег, без знакомых, без языка…

Роман про то, что никогда не надо сдаваться, а мир не без добрых людей, написан с очевидным прицелом на экранизацию, и, насколько можно понять, в полном соответствии с американскими учебниками по сценарному мастерству и изготовлению романов: протагонист должен быть таким-то, антагонист — таким-то, волшебные помощники — такими-то, а ключевые события рассказываемой истории должны происходить с такой-то периодичностью…

Но несмотря на это, с самого начала прекрасно понимая, что тебя ведут к счастливому финалу (а иначе зачем было писать книгу?), проникаешься настоящим сочувствием и симпатией к главному герою и тем, кто ему вольно или невольно помогает, волнуешься за парня и даже мысленно подбадриваешь его и подсказываешь: давай, брат, не сдавайся, попробуй вот этот ход.



Иногда персонаж тебя слушает, а иногда и нет, поскольку находит решение получше.

То, что ты прекрасно видишь, как сделана эта вещь, совершенно не мешает получать удовольствие от чтения книги, при всем ее схематизме. Возможно, причина в том, что авторесса тщательно прописала персонажей, даже эпизодических (например, домашних животных), их привычки, черты характера и внешности, какие-то психологические пунктики, а также — во всех деталях — пейзаж, на фоне которого они функционируют, и благодаря этому возникает абсолютно правдоподобная иллюзия, что ты находишься внутри мира, который совсем как наш, а не внутри компьютерной игры с элементами литературы.

Для детского и подросткового чтения — самое то.

Борис Акунин. Русский в Англии. Самоучитель по беллетристике. М.: Альпина Паблишер, 2022

Поделиться Поделиться







Отечественной индустрии обучения литературному мастерству, или, если угодно, creative writing, несмотря на все ЛИТО и Литературные институты, сценарные мастерские и проч., по-прежнему далеко до англоязычного мира. И самый успешный отечественный беллетрист и здесь оказался первопроходцем и выдающимся профессионалом, принявшись разрабатывать очередную золотую жилу, с которой до сих пор толком мало кто понимает что делать.



«Русский в Англии» — цикл из десяти уроков, каждый из которых посвящен тому, как делать художественное произведение. Сначала наш автор-педагог дает тему и задание: вот вам, дорогие учащиеся, исторический материал (небольшой исторический очерк авторства Бориса Акунина), попробуйте из этого сделать текст, отвечающий соответствующим характеристикам: например, одноактную пьесу, или психологический этюд, или остросюжетную историю. Сделанное можно сравнить с сочинением самого мэтра на данную тему (приводится тут же). В конце каждого урока автор комментирует свой собственный текст, объясняя, почему он написал его именно так, а не иначе.

При этом Акунин настаивает, что учить он планирует именно что ремеслу: как складно сочинять выдуманные истории о выдуманных людях, а не тому, как стать гением: «Если вы хотите стать Писателем, моя книга вам ничем не поможет. Тот, кто пишет Прозу, подобен кораблю в еще не открытом океане — плывет не по карте, а по звездам. Я же учу строить железные дороги — класть рельсы и потом ездить по ним из точки A в точку Б».



Название мастер-курса разъясняется довольно просто: «Место и время действия будут от всех «равноудалены»: иная страна (Англия), иные времена (причем разные). Даже если вы бывали в Англии, то в шестнадцатом или восемнадцатом веках навряд ли. Есть и другая причина. «Русский в Англии» — это метафора, довольно точно передающая взаимоотношения писателя с окружающим миром. Разумеется, я имею в виду человека русской культуры. Если бы я писал для японцев, книга называлась бы «Японец в Англии». «Русский» — это Я. «Англия» — Другие и Другое, это Не-Я».

Впрочем, есть и другое, не менее рациональное объяснение: вероятнее всего, материал этот, прежде чем стать книгой, сначала обкатывался на учебных занятиях в Лондоне, где, как известно, осело довольно большое количество наших соотечественников, в избытке обладающих свободными деньгами и временем.

Анатолий Либерман. Отец и сын, или мир без границ. СПб.: Гуманитарная Академия, 2021

Поделиться Поделиться







Филолог-германист Анатолий Симонович Либерман покинул Ленинград в 1975 году в возрасте 38 лет и за почти полвека жизни в США и преподавания в Миннесотском университете (а также в Германии, Италии, Японии и других странах) стал известен и как лингвист, и как историк литературы, и как литературный критик, и как мастер стихотворного перевода. На русском выходили его переводы сонетов Шекспира, а на английском — тексты авторов Золотого века литературы русской: Лермонтов, Боратынский, Тютчев. Роман «Отец и сын, или мир без границ» — его первый, насколько известно, опубликованный опыт в художественной прозе (на девятом десятке!), и это один из самых впечатляющих дебютов в отечественной литературе лет за тридцать.

Перед нами увлекательный «роман воспитания», основанный целиком на дневниковых записях, которые велись несколько десятилетий: история сына рассказчика, мальчика Жени, с рождения и до студенчества. Каждая глава завершается поэтической кодой. В книге, если верить автору, нет ни слова неправды, только изменены имена главного героя и его матери (жены автора).

Каждый значительный литератор, как известно, приносит в мир не только уникальное художественное содержание, но и формальную новизну. Здесь как раз тот случай. Перед нами подробнейшая автобиография — через рассказ о сыне, а рассказ о сыне, в свою очередь, — это остроумнейшим образом смонтированные аннотированные каталожные карточки и заметки читателя о детской литературе. Автор рассказывает, показывает нам, как человек взрослеет, узнает все больше о себе и о мире, знакомясь с тем или иным произведением, как он становится собой. Трудно вспомнить в мировой литературе, кто делал бы автобиографию по такой схеме — притом что книг о детстве–отрочестве–юности, как мы помним, огромное количество.

Анатолий Симонович Либерман, человек языка и литературы по профессии и способу существования, по-прежнему уверен в значимости словесности для становления человека, хоть и не питает (при всей «энергии заблуждения») никаких иллюзий относительно ее (и его) ближайшего будущего.

«Современным авторам имя создают критики и конъюнктура (а то и сенсация). Старую же литературу держит на плаву школа. Перестаньте «проходить» «Евгения Онегина» и «Войну и мир», и через несколько десятилетий их будут знать не лучше, чем «господина Загоскина сочинения». Так случилось с Островским, Лесковым, Писемским, и, что особенно трагично, с поэтами, например, с Боратынским, Тютчевым и Фетом (их помнят и изучают лишь специалисты: несколько растиражированных строк не в счет). Та же судьба грозит Блоку. В Америке забвение классики — свершившийся факт: что Бальзак, Теккерей, Байрон; что Джек Лондон и Марк Твен (с ничтожными исключениями) — никому до них, кроме профессоров и аспирантов, нет дела. Забавно, что на этом фоне мы, ныне живущие люди, надеемся на признание и долговечность своих книг. Хорошая, заставляющая думать и переживать, литература элитарна по определению, а когда все грамотны, как может она стать массовой? Да и была ли она когда-нибудь таковой?», — говорит он в недавнем интервью

Другая тема и основа книги — педагогика. (Автор, кстати, окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена и некоторое время работал в интернате для, как сейчас бы сказали, особых детей) Книга полна педагогических замечаний и мини-эссе о воспитании и образовании (советском, европейском и американском), и, если бы в России существовали премии за лучшее произведение о воспитании и образовании, эта книга стала бы первейшим кандидатом в лауреаты.

Григорий Кропотов. Игры нашего двора. СПб.: Реноме, 2021



Поделиться Поделиться





