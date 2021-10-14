«Пожалуйста, расскажите им о существовании гугл-переводчика». Читатели не подружились с книгой о «Друзьях» от «Эксмо»

Русский перевод книги «Друзья. Больше, чем просто сериал» американской писательницы Келси Миллер раскритиковали в Сети. Пользователи заметили, что в мировом бестселлере, опубликованном в России издательством «Эксмо», допущены многочисленные ляпы.

Дискуссию в Facebook поднял фотограф Кирилл Михирев, который подчеркнул, что книга «интересная, а потому очень печально, что Эксмо так и продолжает переводить всё какой-то старой программкой из 90-х типа Промта» (пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. ред.). К примеру, словосочетание hate watch (феномен, когда зрители ненавидят шоу, но продолжают его смотреть) трансформировалось в «часы ненависти». Фразы supporting role и leading role («главная роль» и «роль второго плана») превратились в «лидерство» и «поддержку». «И на этой же странице Фиби зачем-то изо всех сил пытается связаться, а вовсе не наладить отношения со своим младшим братом, ведь в оригинале, наверное, было to connect», — отметил Михирев. «Пожалуйста, расскажите им уже кто-нибудь о существовании гугл-переводчика, он гораздо лучше справляется!» — возмутился пользователь.



Пост собрал больше сотни комментариев — их авторы делились историями о своих непростых отношениях с этой, а также другими переводными книгами «Эксмо». Позже главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов отметил, что оно собиралось купить права на перевод сочинения Келси Миллер. Однако цена более чем в четыре тысячи долларов для компании оказалась неподъемной: «Мы вышли из гонки, кто-то остался. «Бомборе» (дочернее подразделение «Эксмо», выпускающее нонфикшн. — Прим. ред.), думаю, она досталась тысяч за пять-шесть, может и больше. Как вернуть потраченные средства? конечно же, платить всем копейки и в кратчайшие сроки выбросить на рынок эрзац-издание!»

В «Бомборе» в ответ на вопрос «Фонтанки» заявили, что благодарны тем, кто поделился замечаниями о книге: «Обратная связь от коллег всегда важна».

«На старте мы понимали, как ждут книгу на русском поклонники сериала и какая на нас лежит ответственность, и поэтому старались привлечь к работе не просто ответственных людей, но и фанатов сериала. Так, переводчик в процессе работы специально пересмотрел все сезоны «Друзей», чтобы перевести все цитаты из сериала дословно. В качестве литературного и научного (проверяющего фактологию) редакторов мы привлекли наших давних друзей-блогеров — Ольгу Нестерову и Нину Тимохину, которые являются давними поклонницами сериала», — отметили в издательстве.

