Росс возится с костями, Моника — в родительском комитете, а Джоуи работает на пляже. Что мы узнали из спецэпизода «Друзей»

Фото: кадр из сериала «Друзья: Воссоединение» / Amediateka Поделиться Поделиться







Американский сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 года на протяжении десяти лет. Эпизоды снимались в режиме «одноактных пьес» — при полном зрительном зале прямо в съемочном павильоне. По живой реакции зрителей актеры и сценаристы понимали, заходят ли их шутки и не надо ли переписать некоторые реплики героев. 236 эпизодов были переведены на 60 языков и просмотрены в общей сложности более ста миллиардов раз на всех платформах. Спустя 17 лет после завершения истории «Друзей» актеры и шоураннеры собрались, чтобы вспомнить, как им было здорово вместе, сделать неожиданные признания и рассказать, как живут Рэйчел, Моника, Чендлер, Джоуи, Росс и Фиби сегодня. Рассказываем главное.



«Это о том времени в жизни, когда друзья — это твоя семья. Как только появляются дети и собственная семья, история заканчивается», — говорит сценаристка и исполнительный продюсер «Друзей» Марта Кауфман. Пожалуй, это главное, что надо знать о «Воссоединении». Продолжения «Друзей» не будет: слишком уж хорошо закончились сюжетные линии всех шести героев, и сценаристы не хотят их снова «распутывать».

Но ни Марта Кауфман, ни ее соавтор Дэвид Крейн не признались, предвидели ли они всемирную популярность их шоу. Но всё стало очевидно, когда вышел второй сезон, и однажды в аэропорту Кауфман увидела, что на обложках всех журналов в киоске — актеры из «Друзей». Но настоящий момент истины, по словам сценаристки, настал, когда она везла детей в школу. «Мой раввин остановил меня и спросил, когда уже Росс и Рэйчел будут вместе», — рассказала Кауфман.

Каст для «Друзей» собирали тщательно, как настоящую команду мечты.

Дэвид Швиммер оказался единственным, кого сценаристы изначально имели в виду, создавая характер Росса. За год до этого Швиммер проходил пробы в другой их проект (которые провалил), очень убедительно изобразил недотепу и запомнился. Правда, когда его пригласили на кастинг, Дэвид уже успел разочароваться в телевидении и вернуться в театр в Чикаго. Его пришлось буквально уговаривать — кажется, даже пришлось посылать козинку с вкусняшками в подарок.



На роль рассеянной и странноватой Фиби пересмотрели множество девушек. А потом муж Дэвида Крейна, сценарист Джеффри Кларик вспомнил, что в его сериале «Без ума от тебя» эксцентричную официантку Урсулу играет как раз подходящая актриса — Лиза Кудроу.

Следующие 2,5 месяца шоураннеры не могли подобрать никого.

Когда Мэтт Леблан пришел на пробы, у него было 11 долларов в кармане и почти никакого актерского опыта. От остальных красавчиков, уверенных в том, что они — будущие звезды, его отличало чувство юмора. Накануне прослушивания он выпил с приятелем и упал лицом в унитаз. Когда Марта Кауфман спросила, что у него с носом, сказал правду — и получил роль.

Кортни Кокс продюсеры видели в роли Рэйчел. Но она сама убедила их, что больше подходит на роль Моники.

Мэттью Перри к моменту кастинга уже успел вписаться в другой сериал — LAX 2194 про носильщиков в космопорте. Не слышали про такой? Потому что увидев отснятый материал, шоураннеры пришли в ужас и решили это не выпускать. Так Перри оказался в «Друзьях».



На кастинг на роль Рэйчел некоторые актрисы приходили сразу в свадебных платьях. Но ни одна не могла убедить продюсеров, что в нее можно влюбиться с первого взгляда, несмотря на очевидные изъяны характера. Удалось это только Дженнифер Энистон. Но она, как и Мэттью Перри, уже была занята в другом сериале — «Вставая на ноги». Ей удалось уговорить, чтобы ее отпустили с этого проекта. На прощание продюсер сказал ей, что «Друзья» никогда не сделают ее звездой. Имя этого продюсера неизвестно.

Никто, кроме Дженнифер Энистон, не любил съемки с участием обезьяны-капуцина по кличке Марсель. Особенно не любил их Дэвид Швиммер. Потому что Марсель «филонил — пропускал свой выход», и вообще, всё постоянно портил. А в перерывах любил сидеть на плече у Швиммера, вытаскивать живых личинок из банки, разламывать их лапами и есть. А потом этими же лапами хватать Дэвида за лицо. «Поэтому Марселю пришлось свалить из команды», — говорит Швиммер.

Лиза Кудроу видела не все сезоны «Друзей», а Дэвид Швиммер начал смотреть сериал целиком только спустя 17 лет — с дочерью.



Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были по уши влюблены друг в друга во время съемок первого сезона. Но оба всё время были в отношениях с кем-то другим, поэтому «не перешли черту». А потом в одном из эпизодов и вовсе засветился муж Дженнифер — Брэд Питт.

В одном из эпизодов Джоуи появляется в бандаже, поддерживающем руку. По сценарию травму он получил, прыгая на кровати. На самом деле Мэтт Леблан выбил плечо во время съемок другого эпизода, с креслом, в которое Джоуи запрыгивает с разбега, чтобы опередить Чендлера. Серию про кресло смогли доснять, только когда Леблан окончательно выздоровел. А почему вообще это произошло? То был единственный раз, когда актеры не обнялись за кулисами, прежде чем приступать к съемкам.

То, как Фиби и Леди Гага поют песню про кота-вонючку, а Синди Кроуфорд примеряет экстремально узкие кожаные брюки Росса, лучше увидеть своими глазами.

В финале эпизода, несмотря на то, что ни продолжения «Друзей», ни новых «воссоединений» не будет, актеры рассказали, как, по их мнению, живут их персонажи сегодня. Рэйчел и Росс поженились и нарожали еще больше детей. Росс всё так же «возится с костями», он же палеонтолог. Моника не изменилась. Их с Чендлером дети уже окончили школу, а она всё еще устраивает ярмарки выпечки в младших классах. Потому что до сих пор в родительском комитете. А Чендлер смешит ее каждый день. Фиби замужем за Майком, они живут где-то в Коннектикуте, у них тоже есть дети. Фиби всё время приходится выступать в роли их «адвоката», потому что в глазах окружающих они какие-то странные — все в маму. А Джоуи в каком-то смысле всё-таки стал звездой в Голливуде — он держит ларек с сэндвичами на Венис-Бич.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»