Страсти перед локдауном. Петербуржцы подрались из-за книг в библиотеке

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, накануне с травмами в больницу обратился 70-летний пенсионер. Медикам он рассказал, что днём в помещении библиотеки на проспекте Ветеранов на него напал неизвестный.



В учреждении корреспонденту «Фонтанки» информацию о конфликте подтвердили и добавили, что их посетители подрались из-за бесплатных книг. По всей видимости, мужчины хотели взять побольше литературы, чтобы было чем заняться во время локдауна. 70-летний пострадавший — их постоянный посетитель. Его в библиотеке знают как выдержанного и воспитанного человека. Второй участник конфликта — молодой мужчина, записавшийся недавно. Какая именно книга стала яблоком раздора, «Фонтанке» выяснить не удалось.

