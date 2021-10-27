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Страсти перед локдауном. Петербуржцы подрались из-за книг в библиотеке

В одной из библиотек Петербурга посетители устроили драку из-за книг

Библиотека № 12 на проспекте Ветеранов стала местом битвы в преддверии локдауна. Как отмечают сотрудники учреждения, перед введением жестких ограничений у них значительно увеличился поток пользователей. Во вторник двое читателей затеяли драку у тележки буккроссинга, в которой лежали бесплатные книги для обмена.

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Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, накануне с травмами в больницу обратился 70-летний пенсионер. Медикам он рассказал, что днём в помещении библиотеки на проспекте Ветеранов на него напал неизвестный.

В учреждении корреспонденту «Фонтанки» информацию о конфликте подтвердили и добавили, что их посетители подрались из-за бесплатных книг. По всей видимости, мужчины хотели взять побольше литературы, чтобы было чем заняться во время локдауна. 70-летний пострадавший — их постоянный посетитель. Его в библиотеке знают как выдержанного и воспитанного человека. Второй участник конфликта — молодой мужчина, записавшийся недавно. Какая именно книга стала яблоком раздора, «Фонтанке» выяснить не удалось.

Сам пострадавший рассказал, что намерен подать заявление в полицию. Нападавший бил его по ногам ботинками, а затем ударил по голове стопкой книг. На вид агрессору было около 40 лет. Лично они не были знакомы.

Похожая история произошла весной в читальном зале Российской национальной библиотеки. Только в тот раз посетители не поделили место. Один драчун был отправлен в больницу, второй — в полицию.

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Комментарии (13)

michailPotapov
Чуют чуют.. историк Фурсов сказал что книги бумажные для элиты
а для гоев электронные)
261847251
Не сошлись в интерпретации творчества позднего Блока.
efela
Подрались из-за бесплатной книги - а в библиотеках есть еще и платные?
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