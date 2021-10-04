Российские книгоиздатели обвинили «Инстаграм» в пиратстве

АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и другие крупнейшие российские издательства пожаловались в Роскомнадзор, узнали 3 октября «Ведомости».



Книгоиздатели заявили, что пользователи соцсети «Инстаграм» занимаются массовым пиратством их книг: размещают аудиокниги в качестве звуковых дорожек к своим роликам, а также дают ссылки на пиратские ресурсы, где можно бесплатно скачать эти книги.



Во втором квартале 2021 года Ассоциация по защите авторских прав в интернете нашла у пользователей «Инстаграма» более 3 тысяч таких ссылок. По данным Ассоциации, больше всего нелегального книжного контента распространяется в Telegram — в 10 раз больше, чем Instagram.

