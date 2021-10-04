Российские книгоиздатели обвинили «Инстаграм» в пиратстве

АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и другие крупнейшие российские издательства пожаловались в Роскомнадзор, узнали 3 октября «Ведомости».
Книгоиздатели заявили, что пользователи соцсети «Инстаграм» занимаются массовым пиратством их книг: размещают аудиокниги в качестве звуковых дорожек к своим роликам, а также дают ссылки на пиратские ресурсы, где можно бесплатно скачать эти книги.
Во втором квартале 2021 года Ассоциация по защите авторских прав в интернете нашла у пользователей «Инстаграма» более 3 тысяч таких ссылок. По данным Ассоциации, больше всего нелегального книжного контента распространяется в Telegram — в 10 раз больше, чем Instagram.
За нарушение российского законодательства компании Facebook Inc. (она владеет Instagram) грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление ссылок на нелегальный контент), за ее нарушение юридические лица могут заплатить штраф от восьмисот тысяч до четырех миллионов рублей.
Как ранее писала «Фонтанка», Facebook уже должен заплатить миллионные штрафы за неудаление незаконного контента, где призывали к участию в акциях протеста. Также соцсеть наказали рублем за отказ локализовать данные российских пользователей.