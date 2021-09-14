Facebook и Twitter снова оштрафованы. Неудаление запрещенного контента обходится им в десятки миллионов рублей

Мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы признал компании Facebook и Twitter виновными в неудалении запрещенного контента. Им назначили штрафы в 21 млн (по пяти протоколам) и 5 млн рублей (по двум протоколам) соответственно, сообщает 14 сентября пресс-служба московских судов.



Административные дела в отношении компаний возбудили по ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»). Теперь общая сумма штрафов Facebook в России составляет более 90 млн рублей, а Twitter — более 45 млн рублей.