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Facebook и Twitter снова оштрафованы. Неудаление запрещенного контента обходится им в десятки миллионов рублей

Компании Facebook и Twitter признали в России виновными по административным делам

Мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы признал компании Facebook и Twitter виновными в неудалении запрещенного контента. Им назначили штрафы в 21 млн (по пяти протоколам) и 5 млн рублей (по двум протоколам) соответственно, сообщает 14 сентября пресс-служба московских судов.

Административные дела в отношении компаний возбудили по ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ»). Теперь общая сумма штрафов Facebook в России составляет более 90 млн рублей, а Twitter — более 45 млн рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», в июле тот же суд выписал компании Twitter штраф в размере 5,5 млн рублей по двум протоколам, а Facebook оштрафовал на 6 млн рублей.

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Комментарии (3)

266184867
Угу, это новая нефть. Пополним закрома родины. Только вряд ли они будут платить. А если и будут, то до тех пор, пока штрафы не станут соизмеримы с их прибылью в России. А потом уйдут из страны.
Так паразиты убивают донорский организм и умирают вместе с ним.
Lotos
Для таких компаний это пшик. Вот если бы миллионы долларов ... Хотя думаю и этим их не испугать
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