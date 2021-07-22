Facebook и Telegram получили в России миллионные штрафы за запрещённый контент

Социальная сеть Facebook и мессенджер Telegram не выполнили требование российского законодательства и не удалили информацию, запрещенную в РФ.



«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации. — Прим. ред.), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей», — цитирует 22 июля решение суда РИА Новости.



Это не первый подобный штраф для американской соцсети. Так, в мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей, а в июне — на 17 миллионов.

