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Facebook и Telegram получили в России миллионные штрафы за запрещённый контент

Социальная сеть Facebook и мессенджер Telegram не выполнили требование российского законодательства и не удалили информацию, запрещенную в РФ.

«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации. — Прим. ред.), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей», — цитирует 22 июля решение суда РИА Новости.

Это не первый подобный штраф для американской соцсети. Так, в мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей, а в июне — на 17 миллионов.

В неудалении запрещенного контента виновным признали и Telegram. Столичный суд оштрафовал мессенджер на 11 миллионов рублей. Общая сумма штрафов компании выросла до 26 миллионов.

В начале июля Роскомнадзор пригрозил Facebook, WhatsApp и Twitter новыми многомиллионными штрафами. За систематическое неудаление запрещённого контента Twitter также был оштрафован на 19 миллионов.

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Комментарии (6)

Brevnault
Говорят, Facebook запретили въезд в Россию, а Telegram признали нежелательной организацией.
f0ntan
Значит, ФСБук и ТелеГрамм заблокируют на территории РФ
Ankor
А они платят?
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