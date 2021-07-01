Роскомнадзор грозит Facebook, WhatsApp и Twitter новыми многомиллионными штрафами

Facebook, WhatsApp и Twitter так и не локализовали в России базы данных российских пользователей. В связи с этим представители американских компаний 1 июля были вызваны Роскомнадзором для составления административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных.



Документы о локализации соцсети не предоставили.

«В отношении мессенджера WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — сообщили в Роскомнадзоре.

