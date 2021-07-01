FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
72.91р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
4
Печать

Роскомнадзор грозит Facebook, WhatsApp и Twitter новыми многомиллионными штрафами

Facebook, WhatsApp и Twitter так и не локализовали в России базы данных российских пользователей. В связи с этим представители американских компаний 1 июля были вызваны Роскомнадзором для составления административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных.

Документы о локализации соцсети не предоставили.

«В отношении мессенджера WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее по протоколу регулятора российский суд оштрафовал в 2020 году Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую (по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), компания Facebook оплатила штраф, Twitter – нет.

Более того, за систематическое неудаление запрещённого контента Twitter был оштрафован на 19 миллионов. С учётом назначенных в апреле финансовых санкций компания задолжала порядка 27,9 миллиона.

TikTok должен заплатить 1,5 миллиона рублей за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы (13.40 КоАП). Суммарные штрафы TikTok и Google скромнее — 4 и 9,5 миллиона соответственно.

Согласно российскому законодательству (Федеральный закон от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ) оператор ПД обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на ее территории. Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищённости персональных данных российских пользователей.

Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 млн до 6 млн рублей (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования – от 6 млн до 18 млн рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Набеглов
"Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищённости персональных данных российских пользователей".

Насмешили....
266081655
Роскомпозор разбушевался...
Boris_93*1
Если граждане пользуются иностранными интернет-ресурсами значит их , этих несознательных :) граждан , не устраивают отечественные . Ну не нравится поумневшим гражданам хранить свои "интимные" данные в отечественной юрисдикции ... на 146 % надёжно защищённые :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний