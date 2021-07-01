Роскомнадзор грозит Facebook, WhatsApp и Twitter новыми многомиллионными штрафами

Facebook, WhatsApp и Twitter так и не локализовали в России базы данных российских пользователей. В связи с этим представители американских компаний 1 июля были вызваны Роскомнадзором для составления административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных.
Документы о локализации соцсети не предоставили.
«В отношении мессенджера WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее по протоколу регулятора российский суд оштрафовал в 2020 году Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую (по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), компания Facebook оплатила штраф, Twitter – нет.
Более того, за систематическое неудаление запрещённого контента Twitter был оштрафован на 19 миллионов. С учётом назначенных в апреле финансовых санкций компания задолжала порядка 27,9 миллиона.
TikTok должен заплатить 1,5 миллиона рублей за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы (13.40 КоАП). Суммарные штрафы TikTok и Google скромнее — 4 и 9,5 миллиона соответственно.