FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
ТЕМА ДНЯ

Авария на Ленинском. Последние новости

А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

После Twitter новые штрафы в России получили TikTok и Google. Сумма превысила 20 миллионов

Свыше 20 миллионов штрафов назначил суд в Москве Twitter, TikTok и Google за отказ от удаления запрещенного контента 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда столицы.

По решению мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района, TikTok должен заплатить 1,5 миллиона рублей за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы (13.40 КоАП). Google за повторное нарушение по этой же статье наказан на 3,5 миллиона.

Ранее в четверг тот же суд рассмотрел шесть протоколов в отношении Twitter. За систематическое неудаление запрещённого контента соцсеть оштрафована на 19 миллионов. С учётом назначенных в апреле финансовых санкций Twitter задолжал порядка 27,9 миллиона.

Суммарные штрафы TikTok и Google скромнее — 4 и 9,5 миллиона соответственно.

Скорость работы сервиса микроблогов Twitter была замедлена Роскомнадзором 10 марта. Администрация ресурса с 2017 года не удаляла запрещенную к распространению на территории РФ информацию. Надзорное ведомство пообещало в случае дальнейшего несоблюдения законов принятие мер вплоть до полной блокировки работы сервиса. Google также указали на проблемы с фильтром запрещённого в России и припугнули замедлением трафика.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний