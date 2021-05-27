После Twitter новые штрафы в России получили TikTok и Google. Сумма превысила 20 миллионов

Свыше 20 миллионов штрафов назначил суд в Москве Twitter, TikTok и Google за отказ от удаления запрещенного контента 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда столицы.



По решению мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района, TikTok должен заплатить 1,5 миллиона рублей за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы (13.40 КоАП). Google за повторное нарушение по этой же статье наказан на 3,5 миллиона.

Ранее в четверг тот же суд рассмотрел шесть протоколов в отношении Twitter. За систематическое неудаление запрещённого контента соцсеть оштрафована на 19 миллионов. С учётом назначенных в апреле финансовых санкций Twitter задолжал порядка 27,9 миллиона.