После Twitter новые штрафы в России получили TikTok и Google. Сумма превысила 20 миллионов

Свыше 20 миллионов штрафов назначил суд в Москве Twitter, TikTok и Google за отказ от удаления запрещенного контента 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда столицы.
По решению мирового судьи судебного участка
Ранее в четверг тот же суд рассмотрел шесть протоколов в отношении Twitter. За систематическое неудаление запрещённого контента соцсеть оштрафована на 19 миллионов. С учётом назначенных в апреле финансовых санкций Twitter задолжал порядка 27,9 миллиона.
Суммарные штрафы TikTok и Google скромнее — 4 и 9,5 миллиона соответственно.