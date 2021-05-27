Twitter оштрафовали на 19 млн рублей за запрещенный контент

Московский суд оштрафовал сервис микроблогов Тwitter за отказ удалить запрещенный контент.

«Организации назначен штраф на общую сумму в размере 19 млн рублей», — сообщила 27 мая пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук «Интерфаксу».



По ее словам, социальная сеть признана виновной в шести административных правонарушениях. Twitter не удалил запрещенный контент, в котором призывали к участию в незаконных акциях.

Ранее за отказ удалить призывы к митингам оштрафовали Google.

Скорость работы сервиса микроблогов Twitter была замедлена Роскомнадзором 10 марта. Администрация ресурса с 2017 года не удаляла запрещенную к распространению на территории РФ информацию. Надзорное ведомство пообещало в случае дальнейшего несоблюдения законов принятие мер вплоть до полной блокировки работы сервиса. В апреле суд оштрафовал сервис за игнорирование требований на 8,9 миллиона рублей.