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Google в России оштрафовали на 6 млн за отказ удалить призывы к митингам

В России суд выставил счёт американской корпорации Google за проволочки в зачистке Сети от запрещённой информации. Невыполнение требований Роскомнадзора оценили трижды.

Как сообщает пресс-служба Таганского райсуда в Москве, 25 мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района рассмотрел два дела об административном правонарушении в отношении Google LLC. Юрлицо признали виновным по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, в случае если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и наказали штрафами в размере 2 миллиона рублей по каждому материалу.

РИА «Новости» добавляет, что по третьему делу в отношении компании суд принял аналогичное решение.

Для сравнения: Telegram за аналогичное правонарушение наказан на 2,5 миллиона по каждому из двух протоколов. Сети «ВКонтакте» выставили счёт на 1,5 миллиона, сервису TikTok — на 2,6 миллиона. Twitter в начале апреля насобирал штрафов на 8,9 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что корпорация Google пошла против системы и подала иск к Роскомнадзору после того, как ведомство потребовало заблокировать дюжину ссылок на контент с призывами к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Роскомнадзор настаивает, что Google не блокирует от 20 до 30 процентов ссылок на контент, который идёт вразрез с законодательством РФ.

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Комментарии (1)

260650801
А гугля, что российский налогоплательщик?
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