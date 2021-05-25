Google в России оштрафовали на 6 млн за отказ удалить призывы к митингам

Как сообщает пресс-служба Таганского райсуда в Москве, 25 мая мировой судья судебного участка № 422 Таганского района рассмотрел два дела об административном правонарушении в отношении Google LLC. Юрлицо признали виновным по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, в случае если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и наказали штрафами в размере 2 миллиона рублей по каждому материалу.

В России суд выставил счёт американской корпорации Google за проволочки в зачистке Сети от запрещённой информации. Невыполнение требований Роскомнадзора оценили трижды.

РИА «Новости» добавляет, что по третьему делу в отношении компании суд принял аналогичное решение.

Для сравнения: Telegram за аналогичное правонарушение наказан на 2,5 миллиона по каждому из двух протоколов. Сети «ВКонтакте» выставили счёт на 1,5 миллиона, сервису TikTok — на 2,6 миллиона. Twitter в начале апреля насобирал штрафов на 8,9 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что корпорация Google пошла против системы и подала иск к Роскомнадзору после того, как ведомство потребовало заблокировать дюжину ссылок на контент с призывами к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Роскомнадзор настаивает, что Google не блокирует от 20 до 30 процентов ссылок на контент, который идёт вразрез с законодательством РФ.