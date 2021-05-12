Telegram в России оштрафовали на 5 млн рублей за отказ удалить призывы к митингам

Невыполнение требования Роскомнадзора удалить противоречащий законодательству РФ контент оценили в 5 миллионов рублей. На такую сумму назначил штраф 12 мая суд в Москве.
«Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, в случае если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ), и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей», — цитирует пресс-службу Таганского суда ТАСС.
Ранее сеть «ВКонтакте» получила второй штраф на 1,5 миллиона за не удалённые посты с призывами к участию в митингах. В начале апреля на 8,9 млн был наказан Twitter за оставленные посты с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы Роскомнадзор составил в отношении Facebook, Google и Telegram. За такое же правонарушение 2,6 млн рублей штрафа получил сервис TikTok.