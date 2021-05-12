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Сеть «ВКонтакте» получила ещё один штраф на 1,5 миллиона за неудалённые посты с призывами к участию в митингах

Суд снова оштрафовал «ВКонтакте» за неудаление запрещённой информации

Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ООО «ВКонтакте» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Как сообщили 12 мая в объединённой пресс-службе городских судов Северной столицы, в конце января в Роскомнадзор поступило требование заместителя генпрокурора РФ о принятии мер по ограничению доступа к информации в Интернете, размещённой в TikTok, Twitter и VK. Кроме того, в требовании было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним.

Роскомнадзор направил социальной сети уведомление о необходимости удаления запрещённой информации по восьми ссылкам, однако в течение суток этого сделано не было.

Защитник ООО «ВКонтакте» в ходе судебного заседания просил прекратить производство по делу, поскольку, по его мнению, основания для привлечения компании к административной ответственности в данном случае отсутствуют.

Суд, тем менее, встал на сторону надзорного органа и наказал соцсеть штрафом в размере 1,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее «ВКонтакте» уже штрафовали за подобное нарушение на ту же сумму. Соцсеть пыталась обжаловать это решение, однако проиграла в вышестоящей судебной инстанции.

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