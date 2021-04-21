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Соцсеть «ВКонтакте» не смогла обжаловать штраф в 1,5 млн рублей за неудаление поста с призывами к участию в митингах

Суд оставил в силе назначенный «ВКонтакте» штраф за незаконный пост

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу на постановление Мирового судьи судебного участка № 7 Центрального района города о привлечении к административной ответственности ООО «ВКонтакте» за совершение правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Как сообщили 21 апреля в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, соцсеть просила отменить постановление нижестоящей инстанции в связи с отсутствием состава или снизить размер штрафа, сумма которого составила 1,5 млн рублей.

Районный суд оставил постановление Мирового судьи без изменений.

«Фонтанка» писала, что соцсети «ВКонтакте» назначили штраф в 1,5 млн рублей из-за вовремя неудалённого поста одного из пользователей с призывами к участию в несогласованных акциях.

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