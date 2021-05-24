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РКН: Google не удаляет 20–30% запрещёнки. У компании есть сутки на исправление

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещённого контента

Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, в связи с чем Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций может замедлить трафик сервисов компании в России. У компании есть сутки, чтобы подчистить контент по требованию российского регулятора, заявили в ведомстве 24 мая.

По данным Роскомнадзора, Google не блокирует от 20 до 30 процентов ссылок на контент, который идёт вразрез с законодательством РФ. Среди них — сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств. Более того, утверждают в ведомстве, эта компания — лидер по количеству не удаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям, пишет ТАСС.

Есть проблемы и с Youtube: видеохостинг не заблокировал 5 тысяч запрещённых материалов, в 3,5 тысячи из которых Роскомнадзор увидел призывы к экстремизму.

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Комментарии (2)

tsodd
При чем тут гугл? Запрещенные материалы не на его ресурсах размещены.
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