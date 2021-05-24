Против системы. Google подала иск к Роскомнадзору

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской компании Google LLG к Роскомнадзору. Сделано это было после требования ведомства заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube с призывами участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.



Как пишет 24 мая «Коммерсантъ», иск был подан ещё 23 апреля, а зарегистрирован лишь к середине мая. Судебный спор идёт о признании незаконными действий Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.



Ранее стало известно, что социальные сети Twitter и Facebook, а также корпорация Google могут получить новые миллионные штрафы за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.

