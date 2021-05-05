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Twitter, Google и Facebook грозят 20-миллионные штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора

Суд назвал суммы новых штрафов для Twitter, Google и Facebook

Социальные сети Twitter и Facebook, а также корпорация Google могут получить новые миллионные штрафы за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

Как 5 мая сообщает ТАСС из суда, Twitter могут назначить 24 млн рублей штрафов, Facebook и Google — по 20 млн рублей.

По заявлению Роскомнадзора суд в начале апреля оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей. До этого компании были назначены штрафы на 3,2, 3,3 и 2,4 млн рублей. Всего — на 17,8 млн.

По мнению РКН, помимо неудаления незаконного контента, Google осуществляет цензуру на принадлежащей ему площадке YouTube. Ведомство потребовало от компании снять все ограничения с YouTube-канала российского СМИ Russia Today. При этом Роскомнадзор заявил, что видеохостинг не удалил по его требованию 6 тысяч материалов с детской порнографией и другой социально опасной информацией.

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Комментарии (1)

NasushnyBread
Да интернет гигантам плевать на роскосмоснадзор, клянусь VPNном 🥱
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