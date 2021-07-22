Twitter вслед за Facebook и Telegram оштрафовали на 5,5 млн рублей за запрещенный контент

В Москве мировой суд 422-го судебного участка выписал компании Twitter штраф в размере 5,5 миллионов рублей по двум протоколам. Решение связано с тем, что соцсеть не удалила запрещенный контент.



Как сообщает РИА Новости 22 июля, сервис микроблогов признали виновным по статье 13.41 КоАП РФ. По состоянию на конец мая соцсеть обязали выплатить 27,9 миллиона рублей по административным штрафам.

Ранее мировой суд 422-го судебного участка Москвы выписал аналогичный штраф на шесть миллионов рублей социальной сети Facebook, денежное наказание для мессенджера Telegram составило 11 миллионов.