FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Twitter вслед за Facebook и Telegram оштрафовали на 5,5 млн рублей за запрещенный контент

В Москве мировой суд 422-го судебного участка выписал компании Twitter штраф в размере 5,5 миллионов рублей по двум протоколам. Решение связано с тем, что соцсеть не удалила запрещенный контент.

Как сообщает РИА Новости 22 июля, сервис микроблогов признали виновным по статье 13.41 КоАП РФ. По состоянию на конец мая соцсеть обязали выплатить 27,9 миллиона рублей по административным штрафам.

Ранее мировой суд 422-го судебного участка Москвы выписал аналогичный штраф на шесть миллионов рублей социальной сети Facebook, денежное наказание для мессенджера Telegram составило 11 миллионов.

В начале июля Роскомнадзор пригрозил Facebook, WhatsApp и Twitter новыми многомиллионными штрафами за то, что компании не локализовали в России базы данных российских пользователей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний