27 января — круглый стол «Эстетика в стоматологии. Красивые зубы — здоровые зубы?

При словах «красивая улыбка» перед глазами возникает образ человека с ярко-белыми, ровными зубами, без лишних промежутков и изъянов. Именно красивые зубы воспринимаются окружающими как здоровые. Обязательно ли здоровые зубы должны быть красивыми и какую роль играет эстетика в стоматологии — обсудим на круглом столе накануне Международного дня стоматологии.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Для чего нужно исправлять прикус — для эстетики или для здоровья зубов? Брекеты и другие системы для ровных зубов.
- Когда нужны виниры? Что скрывается «за фасадом»? Как долго они могут стоять, сложно ли их устанавливать и менять?
- Какой может быть натуральный цвет у зубов? Что на него влияет? Может ли цвет зуба говорить о проблемах со здоровьем?
- Яркая белизна или естественный оттенок? Чего стоит добиваться при отбеливании? Как часто можно отбеливать зубы и насколько это безопасно?
- От «голливудской улыбки» к естественности. Могут ли здоровые зубы не выглядеть красиво в общепринятом смысле?
- Как в целом эстетика в стоматологии коррелирует со здоровьем зубов?
Приглашаются врачи-стоматологи, руководители стоматологических клиник, производители средств для гигиены и отбеливания зубов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 27 января 2021 года.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72