FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

27 января — круглый стол «Эстетика в стоматологии. Красивые зубы — здоровые зубы?

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему стоматологии и приглашают врачей-стоматологов, руководителей стоматологических клиник, производителей средств гигиены и отбеливания зубов.

Печать

При словах «красивая улыбка» перед глазами возникает образ человека с ярко-белыми, ровными зубами, без лишних промежутков и изъянов. Именно красивые зубы воспринимаются окружающими как здоровые. Обязательно ли здоровые зубы должны быть красивыми и какую роль играет эстетика в стоматологии — обсудим на круглом столе накануне Международного дня стоматологии.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Для чего нужно исправлять прикус — для эстетики или для здоровья зубов? Брекеты и другие системы для ровных зубов.
  • Когда нужны виниры? Что скрывается «за фасадом»? Как долго они могут стоять, сложно ли их устанавливать и менять?
  • Какой может быть натуральный цвет у зубов? Что на него влияет? Может ли цвет зуба говорить о проблемах со здоровьем?
  • Яркая белизна или естественный оттенок? Чего стоит добиваться при отбеливании? Как часто можно отбеливать зубы и насколько это безопасно?
  • От «голливудской улыбки» к естественности. Могут ли здоровые зубы не выглядеть красиво в общепринятом смысле?
  • Как в целом эстетика в стоматологии коррелирует со здоровьем зубов?

Приглашаются врачи-стоматологи, руководители стоматологических клиник, производители средств для гигиены и отбеливания зубов.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 27 января 2021 года.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний