Пробки в Петербурге снова плотнее обычного

Загруженность дорог Петербурга утром 22 декабря превысила нормальный показатель, достигнув «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 6 баллов, хотя «семёрка» по утрам в декабрьские снежные дни уже не редкость.



«Яндекс.Карта» демонстрирует плотные заторы на набережных Невы, на Московском шоссе, на Народной улице. КАД привычно «ползёт» на всём восточном участке, перед вантовым мостом на внутреннем кольце — «красная» пробка.



Напомним, вчера утром также в городе было 7 баллов, а вечером 9. «Десятку» сервис зафиксировал вечером 20 декабря.

