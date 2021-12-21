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Аномальные пробки даже без сильных осадков. В Петербурге уже 9 баллов

Загруженность автодорог Петербурга к 17:24 достигла 9 баллов, что на 2 балла выше обычного. Об этом сообщает «Яндекс», отмечая, что это «необычно высокий» показатель.

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В центре самые длинные пробки стоят на Каменноостровском проспекте к Троицкому мосту (около 3 км), на Садовой улице к тому же мосту (около 2 километров). Пироговская, Выборгская, Ушаковская набережные и Приморский проспект стоят на участке около 6 км. «Бордовым», «красным» и «жёлтым» светится Большой Сампсониевский проспект. Плотно на многих улицах Петроградской стороны, в Центральном районе. На Васильевском самые медленные пробки на 9-й линии и набережной Макарова. Очень плотно на некоторых участках Обводного, Московском шоссе, где было ДТП, и на многих других улицах.

Напомним, вчера вечером в Петербурге было 10 баллов. В течение всего дня дорожное движение осложняла погода.

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Комментарии (1)

260569221
Подтверждаю.
С Парнаса до Савушкина-2 часа….
Какого??
Офисный планктон - сидите дома
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