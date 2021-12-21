Аномальные пробки даже без сильных осадков. В Петербурге уже 9 баллов

В центре самые длинные пробки стоят на Каменноостровском проспекте к Троицкому мосту (около 3 км), на Садовой улице к тому же мосту (около 2 километров). Пироговская, Выборгская, Ушаковская набережные и Приморский проспект стоят на участке около 6 км. «Бордовым», «красным» и «жёлтым» светится Большой Сампсониевский проспект. Плотно на многих улицах Петроградской стороны, в Центральном районе. На Васильевском самые медленные пробки на 9-й линии и набережной Макарова. Очень плотно на некоторых участках Обводного, Московском шоссе, где было ДТП, и на многих других улицах.
Напомним, вчера вечером в Петербурге было 10 баллов. В течение всего дня дорожное движение осложняла погода.