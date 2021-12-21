FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Массовый замес на Московском пустил в обход четыре автобуса. Трасса стоит почти от площади Победы

Из-за массовой аварии в Пушкинском районе Петербурга, перегородившей Московское шоссе, на трассе собралась многокилометровая пробка в сторону области. Четыре автобусных маршрута вынужденно сменили трассы.

13
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Столкновение двух большегрузов и двух легковых машин на пересечении с Ленсоветовской дорогой днем 21 декабря перекрыло проезд по Московскому шоссе не только в сторону области, но и в обратном направлении, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Семен.

Пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что из-за аварии в районе дома 185 по Московскому шоссе были временно изменены маршруты автобусов № 179, 192, 196 и 388. Они пойдут по объездной трассе через Софийскую улицу.

По данным «Яндекс.Пробок», пробка на Московском шоссе со стороны Петербурга успела значительно вырасти: плотный затор тянется на 6,5 километра, начинаясь от КАД, и еще около 4,5 километра — от площади Победы — движение чуть менее плотное, но тоже затруднено. Пробка в обратную сторону почти доросла до Колпинского шоссе, и по-прежнему стоит километр Ленсоветовской дороги у Московского шоссе.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

266962731
Работаю на Софийской, поэтому знаю, какой там лёд, снег и пробки!!! Вчера еле выехала, а машину пришлось в ремонт отдать. Поэтому и бесит - власти не чистят дороги - ау, где деньги с налогов и бензина!!! А кто-то - чинит за свои, и заснуть от стресса не может!
alexpv
Ох уж эти дальнобойщики, именующие себя "профессионалами".
266962731
Дороги все в огромной снежной каше и гололёде! Машины ломаются, попадают люди в аварии. Беглов, планируешь нам вернуть деньги за потерянное в пробках время и поломки машин?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний