Массовый замес на Московском пустил в обход четыре автобуса. Трасса стоит почти от площади Победы

Столкновение двух большегрузов и двух легковых машин на пересечении с Ленсоветовской дорогой днем 21 декабря перекрыло проезд по Московскому шоссе не только в сторону области, но и в обратном направлении, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Семен.



Пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что из-за аварии в районе дома 185 по Московскому шоссе были временно изменены маршруты автобусов № 179, 192, 196 и 388. Они пойдут по объездной трассе через Софийскую улицу.



По данным «Яндекс.Пробок», пробка на Московском шоссе со стороны Петербурга успела значительно вырасти: плотный затор тянется на 6,5 километра, начинаясь от КАД, и еще около 4,5 километра — от площади Победы — движение чуть менее плотное, но тоже затруднено. Пробка в обратную сторону почти доросла до Колпинского шоссе, и по-прежнему стоит километр Ленсоветовской дороги у Московского шоссе.

