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Замес с фурами перекрыл Московское шоссе на выезд из Петербурга

В Пушкинском районе Петербурга днем 21 декабря вновь встало движение на Московском шоссе. Причиной пробки уже традиционно стала авария с большегрузами.

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Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на Московском шоссе в направлении области столкнулись две фуры и две легковые машины, из-за чего оказался полностью перекрыт выезд из города. Авария произошла на пересечении с Ленсоветовской дорогой в Шушарах.

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По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП в 14:42 на Московском шоссе скопился затор длиной 5,1 километра, который растянулся от АЗС «Авро» до АЗС «Газпромнефть». В обратную сторону тоже наблюдается пробка, она тянется на 2 километра. Встала и Ленсоветовская дорога к шоссе, там водителям приходится толкаться на протяжении километра.

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В начале декабря после крупного снегопада Московское шоссе застряло в двухдневной пробке из-за того, что большегрузы буксовали на нечищеной дороге. Происходящим заинтересовалась прокуратура, а власти собрали экстренную комиссию по ЧС.

Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (9)

paha
Замес...Нереальная канитель...Подгон босяцкий...Не мы такие- жизнь такая (С) уважаемое издание, однако, типа цитируемое.
SlawaPiter
Так если дороги совсем не чистить скоро все совсем встанет...
Static
Там постоянно долбятся чтоб по платнику все ездили.
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