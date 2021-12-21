Замес с фурами перекрыл Московское шоссе на выезд из Петербурга

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на Московском шоссе в направлении области столкнулись две фуры и две легковые машины, из-за чего оказался полностью перекрыт выезд из города. Авария произошла на пересечении с Ленсоветовской дорогой в Шушарах.
По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП в 14:42 на Московском шоссе скопился затор длиной 5,1 километра, который растянулся от АЗС «Авро» до АЗС «Газпромнефть». В обратную сторону тоже наблюдается пробка, она тянется на 2 километра. Встала и Ленсоветовская дорога к шоссе, там водителям приходится толкаться на протяжении километра.
В начале декабря после крупного снегопада Московское шоссе застряло в двухдневной пробке из-за того, что большегрузы буксовали на нечищеной дороге. Происходящим заинтересовалась прокуратура, а власти собрали экстренную комиссию по ЧС.