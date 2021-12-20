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Пробки на скользких дорогах Петербурга растут, на КАД — 10 км

В Петербурге идёт снег, возможна метель.

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Загруженность улиц Петербурга 20 декабря к 7:35 достигла 8 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 6. Плотно на многих улицах, на КАД перед вантовым мостом «красная» пробка растянулась на 10 километров.

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«Очень скользко на перекрёстке Долгоозерной и Парашютной», где автомобиль занесло в забор стоянки, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Сейчас скользко везде, всем хороших дорог», — добавляют в комментариях.

Напомним, погодная ситуация в городе сегодня непростая.

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Комментарии (19)

Alex000
Конечно растут.
Такое ощущение, что с десятую часть так едущих вообще не оценивает дорожную обстановку адекватно и про безопасность движения не слышали вообще.
Serg_I
ВЕрнулся из Москвы, и "почувствовал разницу" как в уборке снега, так и в организации движения! ПОКА ЧТО У НАС ЛУЧШЕ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ: меньше пробок, создаваемых кортежами с мигалками - там в центре вечером эти кортежи между собой с трудом договариваются - кто первый поедет....
мурзил
Офисная лабуда на работу выдвинулась на кредитмобилях. Общественный транспорт не для них, им полупопия в пробках греть нужно, а то и так геморрои у половины от сидения в креслах.
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