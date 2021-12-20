Пробки на скользких дорогах Петербурга растут, на КАД — 10 км

Загруженность улиц Петербурга 20 декабря к 7:35 достигла 8 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 6. Плотно на многих улицах, на КАД перед вантовым мостом «красная» пробка растянулась на 10 километров.
Автомобилисты в соцсетях сообщают о сильной гололедице.
«Очень скользко на перекрёстке Долгоозерной и Парашютной», где автомобиль занесло в забор стоянки, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Сейчас скользко везде, всем хороших дорог», — добавляют в комментариях.
Напомним, погодная ситуация в городе сегодня непростая.