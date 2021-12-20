Метель и сильный ветер ждут в Петербурге. Уже минус 8, а будет ещё холоднее

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит минус 9–11 градусов.



Сегодняшние минус 9 градусов, как сообщает «Яндекс», будут ощущаться как минус 15 при повышенной влажности воздуха — 84%. По прогнозу выпадет 3,6 мм снега. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 11 до плюс 1 градуса. Самое холодное 20 декабря выдалось в 1962 году, минус 22, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 10.

