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Метель и сильный ветер ждут в Петербурге. Уже минус 8, а будет ещё холоднее

После небольшой передышки холода возвращаются.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит минус 9–11 градусов.

Сегодняшние минус 9 градусов, как сообщает «Яндекс», будут ощущаться как минус 15 при повышенной влажности воздуха — 84%. По прогнозу выпадет 3,6 мм снега. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 11 до плюс 1 градуса. Самое холодное 20 декабря выдалось в 1962 году, минус 22, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 10.

В ночь на 21 декабря температура в окрестностях Петербурга может опускаться местами до минус 17, днём будет минус 11–13. Снегопад продолжится.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Похолодание на несколько дней принесли в Европейскую часть России арктические воздушные массы вместе с циклоном «Нео». «На Северо-Западе пройдут небольшие снежные заряды, а из-за арктического вторжения в полуденные часы не выше -10… -15 градусов. И только в четверг-пятницу под влиянием приближающегося циклона снегопады станут усиливаться, а дневная температура на юго-западе региона повысится до -2… -7 градусов, — поясняет центр «Фобос». — В Санкт-Петербурге временами пройдёт снег, и только в среду существенные осадки маловероятны. В первую половину недели днём -10… -13 градусов, в четверг-пятницу есть шанс на потепление до -2… -5 градусов».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

Кукушкинд
-9 - это уже холода? Зима должна быть Зимой. У нас Северный город. Мы же не в Баку.
Brightness
Когда власти поймут, что для любого транспорта, обслуживающего нужды города, нужно место, где он - транспорт будет стоять и с этого места его оперативно можно будет задействовать для города. Будь то спец..транспорт будь то общественный. А то технику закупили, а стоять ей негде, и где та техника...
266114505
И снова одно и тоже- город и пригород встали!! Это когда-нибудь закончится?!. Не одной снегоуборочной техники. Как в первый раз...
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