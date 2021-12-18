«Нео» — не обычный циклон, а «ныряющий». Он движется быстрее автомобиля и несёт аномалии

Дело в том, что этот циклон — «ныряющий». Что это такое, 18 декабря объясняет центр «Фобос». «Так называют циклонический вихрь, который резко меняет траекторию своего перемещения. Чаще всего он смещается из районов Норвежского моря в море Баренцево, а затем очень быстро оказывается в центральной части Европейской России, как бы «ныряет» туда, после чего вновь отправляется в восточном направлении. Так произойдёт и в ближайшие дни», — поясняют метеорологи.



Вчера центр «Нео» располагался неподалёку от восточных берегов Гренландии, сегодня — в западной части акватории Баренцева моря. А в воскресенье днём, преодолев за сутки более 2 тысяч километров, окажется над северо-востоком Подмосковья. Затем он опять двинется на восток, но уже медленней. К вечеру понедельника он достигнет Вятки, а к вечеру вторника — западных склонов Уральских гор.

