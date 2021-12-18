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«Нео» — не обычный циклон, а «ныряющий». Он движется быстрее автомобиля и несёт аномалии

Циклон «Нео», который сейчас обеспечивает Петербургу тёплую для декабря погоду, обернётся другой своей стороной — после того, как за сутки преодолеет более 2000 километров. То есть его средняя скорость составит более 83 км/ч.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Дело в том, что этот циклон — «ныряющий». Что это такое, 18 декабря объясняет центр «Фобос». «Так называют циклонический вихрь, который резко меняет траекторию своего перемещения. Чаще всего он смещается из районов Норвежского моря в море Баренцево, а затем очень быстро оказывается в центральной части Европейской России, как бы «ныряет» туда, после чего вновь отправляется в восточном направлении. Так произойдёт и в ближайшие дни», — поясняют метеорологи.

Вчера центр «Нео» располагался неподалёку от восточных берегов Гренландии, сегодня — в западной части акватории Баренцева моря. А в воскресенье днём, преодолев за сутки более 2 тысяч километров, окажется над северо-востоком Подмосковья. Затем он опять двинется на восток, но уже медленней. К вечеру понедельника он достигнет Вятки, а к вечеру вторника — западных склонов Уральских гор.

«Стараниями этого циклонического вихря завтра центральные области Европейской России ждут снегопады, местами сильные, в отдельных районах с метелями, а местами с мокрым снегом. За сутки заметно подрастёт высота снежного покрова, и к утру понедельника она вновь приблизится к максимальным значениям, достигнутым этой зимой. При этом атмосферное давление обвалится до рекордно низких отметок. Ну а в ночь на понедельник, в тылу циклона, в регион начнут поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря, вызывая резкое понижение температуры. Похолодание продолжится в ночь на вторник, когда температура преодолеет минимум текущей зимы, который, например, в Москве составляет -17,0 градуса. Апогей похолодания придётся на ночные часы среды, когда в столице температура воздуха опустится ниже 20-градусной отметки, а по области местами приблизится к -30 градусам. Добавим, что в Москве последний раз в декабре такие морозы наблюдались в 2012 году», — отмечают в «Фобосе».

Напомним, ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды начиная с воскресенья. В понедельник в области может быть до минус 19, а во вторник — до минус 26 градусов.

Только в конце рабочей недели столбики термометров постепенно поползут вверх, добавляют синоптики «Фобоса».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

264940801
А что говорит Петров с петербургского ТВ?
Артист ритуальных услуг
Да-да. И циклоны - аномальные, и осадки, и вирусы.. Ныне всё - аномальное.. Кроме ставки.. Ставки центрального банка..
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