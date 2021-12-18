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МЧС по Петербургу и области предупреждают: сначала будет просто скользко, а потом метель и минус 26

Управления МЧС по Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» информируют о грядущем ухудшении погодных условий.

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Фото: Дорожный комитет по Ленинградской области
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В воскресенье, 19 декабря, в Петербурге днём ожидается постепенное понижение температуры до минус 4 градусов. Гололедица на дорогах усилится.

В Ленинградской области завтра обещают снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, местами налипание мокрого снега, метель. На дорогах сильная гололедица.

В понедельник зима разыграется ещё пуще. В отдельных районах области возможна метель, порывы ветра 15–17 м/с, понижение температуры воздуха до минус 19 градусов. На дорогах сильная гололедица. А во вторник, 21 декабря, в регионе может похолодать до 26 градусов мороза.

Фото: Дорожный комитет по Ленинградской области

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Комментарии (2)

hal9000
Снег и мороз это нормально зимой....кому ненравится и называют это плохими погодными условиями чешите к себе на юга..нечего тут свою депресню на других распространять..достали уже эти сопли погоды насчет..зачем вы сюда приехали вы что не знали что здесь север??почему я должен заниматься проблемами вашего настроения..чешите к экватору..не портите своим присутствием настроение окружающим..
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