МЧС по Петербургу и области предупреждают: сначала будет просто скользко, а потом метель и минус 26

В воскресенье, 19 декабря, в Петербурге днём ожидается постепенное понижение температуры до минус 4 градусов. Гололедица на дорогах усилится.
В Ленинградской области завтра обещают снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, местами налипание мокрого снега, метель. На дорогах сильная гололедица.
В понедельник зима разыграется ещё пуще. В отдельных районах области возможна метель, порывы ветра 15–17 м/с, понижение температуры воздуха до минус 19 градусов. На дорогах сильная гололедица. А во вторник, 21 декабря, в регионе может похолодать до 26 градусов мороза.