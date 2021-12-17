Александр Цекало снимет сериал про «Титаник»

Кинокомпания Александра Цекало Sreda Global объявила о начале работы над сериалом о крушении «Титаника», который будет называться «Dead Reckoning». Об этом сообщила 17 декабря «Российская газета».
Мистический триллер Dead Reckoning будет посвящен событиям, последовавшим после крушения «Титаника». В сериале сплетутся мистика, реальные факты и неожиданные версии катастрофы. Среди персонажей Dead Reckoning будут фигурировать исторические деятели и главы государства и политики от Черчилля и Герберта Уэллса до членов Конгресса.
Сопродюсером и сценаристом шоу Dead Reckoning выступит Эндрю Наннелли, известный по сериалу «Камеры моего сердца» для Netflix.
Dead Reckoning снимут по мотивам книги историка Николаса Барратта The Lost Voices From The Titanic: The Definitive Oral History («Утерянные голоса Титаника: внятные устные предания»), в которой автор собрал свидетельства очевидцев, выживших после трагедии 1912 года.