Александр Цекало снимет сериал про «Титаник»

Сопродюсером и сценаристом шоу Dead Reckoning выступит Эндрю Наннелли, известный по сериалу «Камеры моего сердца» для Netflix.



Dead Reckoning снимут по мотивам книги историка Николаса Барратта The Lost Voices From The Titanic: The Definitive Oral History («Утерянные голоса Титаника: внятные устные предания»), в которой автор собрал свидетельства очевидцев, выживших после трагедии 1912 года.