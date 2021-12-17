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Александр Цекало снимет сериал про «Титаник»

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Кинокомпания Александра Цекало Sreda Global объявила о начале работы над сериалом о крушении «Титаника», который будет называться «Dead Reckoning». Об этом сообщила 17 декабря «Российская газета».

Мистический триллер Dead Reckoning будет посвящен событиям, последовавшим после крушения «Титаника». В сериале сплетутся мистика, реальные факты и неожиданные версии катастрофы. Среди персонажей Dead Reckoning будут фигурировать исторические деятели и главы государства и политики от Черчилля и Герберта Уэллса до членов Конгресса.

Сопродюсером и сценаристом шоу Dead Reckoning выступит Эндрю Наннелли, известный по сериалу «Камеры моего сердца» для Netflix.

Dead Reckoning снимут по мотивам книги историка Николаса Барратта The Lost Voices From The Titanic: The Definitive Oral History («Утерянные голоса Титаника: внятные устные предания»), в которой автор собрал свидетельства очевидцев, выживших после трагедии 1912 года.

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Комментарии (7)

angel of death
на Москва-Реке стоит такое судёнышко с бортовым номером 001 - вот про него снимите, как оно тонет... только не забудьте главного пригласить, который обнулённый, на роль Ди Каприо, и тётю Валю на место спасённой актрисы.... а управлять этим крейсером будет Шойгу =))))
Денеб
Символично..... Мы все сейчас - пассажиры Титаника...... Заложники безумного капитана.....
261009351
140 миллионов будут хвать и трава не расти....
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