Александр Цекало снимет сериал про «Титаник»

Кинокомпания Александра Цекало Sreda Global объявила о начале работы над сериалом о крушении «Титаника», который будет называться «Dead Reckoning». Об этом сообщила 17 декабря «Российская газета».



Мистический триллер Dead Reckoning будет посвящен событиям, последовавшим после крушения «Титаника». В сериале сплетутся мистика, реальные факты и неожиданные версии катастрофы. Среди персонажей Dead Reckoning будут фигурировать исторические деятели и главы государства и политики от Черчилля и Герберта Уэллса до членов Конгресса.

