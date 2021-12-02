Ранила ножом в лицо, шею и грудную клетку. В Хакасии женщину обвинили в попытке убить двухлетнего внука

«Преступные действия подозреваемой были пресечены по независящим от нее обстоятельствам, благодаря вмешательству соседей. Родители ребенка находились на работе», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия 2 декабря, в ноябре текущего года молодая бабушка нанесла ребенку в возрасте 1 года и 11 месяцев множественные ножевые ранения в область лица, шеи и грудной клетки.

46-летнюю женщину в Хакасии обвинили в покушении на убийство малолетнего внука. По версии следствия, предполагаемая преступница серьезно изувечила мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Малолетнего госпитализировали. Сейчас за ним наблюдают врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство ребенка возрастом 1 год 11 месяцев, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), на основании материалов прокуратуры по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — гласит сообщение пресс-службы.



Жестокую бабушку задержали, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Следователи установили, что семья, в которой воспитывался пострадавший мальчик, состояла на профилактическом учете и находилась в социально опасном положении. Родителей малолетнего неоднократно привлекали к административной ответственности, а мать ребенка перекладывала обязанности по присмотру за детьми на свою мать, которая имеет проблемы со спиртным.

