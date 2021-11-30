Дворец спорта «Алмаз-Антей»: история длиной в полвека

Спортивный комплекс «Алмаз-Антей» Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Поделиться Поделиться







Как в стране строили спорт

С первых лет существования СССР государству приходилось заботиться о физическом здоровье граждан. И если в промышленности царская Россия оставила хоть какое-то наследство, то в плане спортивной инфраструктуры все оказалось совсем плохо. На всю страну были два трека, пять конных манежей, три яхт-клуба и примитивные спортзалы в некоторых гимназиях. После гражданской войны и укрепления экономики проектирование и строительство спортивных сооружений стало одной из жизненно важных задач.



С 1923 года в течение нескольких лет были построены стадионы на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, «Юных пионеров», «Кор» и «Искра» в Москве, стадион им. Красного спортивного интернационала и спортплощадки Балтийского завода, стадион кожевенников и коммунальников в Ленинграде, стадион металлистов в Харькове, «Красный стадион» в Киеве. Самым совершенным для того времени стал стадион «Динамо» на 50 тыс. зрителей, возведенный в 1927 году в столице.

В 50-е годы концепция строительства изменилась. Был взят курс на массовость спортивных комплексов: более дешевых, без больших трибун, дорогостоящих оград и сложных конструкций. Финансирование взяли на себя министерства, предприятия и профсоюзы. Во многом этой концепции соответствует проект дворца спорта при Обуховском заводе.

От поместья до дворца спорта

Будущий спортивный центр притяжения на проспекте Обуховской Обороны — историческое для Петербурга место. Изначально здесь располагалось поместье князя Вяземского. После его смерти в 1798 году была основана Александровская казенная мануфактура, а в 1863 году здание переделали для нужд сталелитейного Обуховского завод.



Спортом на заводе увлеклись задолго до появления специализированной площадки. Команду Обуховского завода по футболу организовали в 1910-е. В чемпионат Петербурга коллектив заявился под названием ФК «Мурзинка», под которым и играл с 1914 по 1923 год.

Вслед за футболистами сад «Спартак» облюбовали почитатели многих других видов спорта. Условия для занятия физической культурой энтузиасты создавали себе сами, едва ли не подручными средствами. Так продолжалось до 1962 года, когда власти приняли решение о капитальном строительстве и реконструкции сада.

Было решено, что «Спартак», расположенный в непосредственной близости от завода «Большевик» (так переименовали Обуховский завод в 1922 году), должен служить не только базой для проведения спортивных мероприятий завода, но и удобным местом для отдыха трудящихся, а также организации политико-массовой воспитательной работы среди них. Так началось строительство спортивного корпуса.



Спортивный комплекс, Обуховской Обороны пр., 130, фото: www.citywalls.ru Поделиться Поделиться







Дворец спорта построили в 1971 году. Торжественное открытие провели в январе 1972-го. Объект изначально предназначался для сотрудников завода «Большевик». Внутри создали два взрослых и один детский бассейны, оборудовали залы для мини-футбола и гандбола. На главном фасаде, обращенном к проспекту Обуховской Обороны, установили металлический медальон с изображением двух пловцов. Позаботились архитекторы и о создании бытовых условий для спортсменов: сделали удобные раздевалки, душевые и вместительные помещения для хранения инвентаря. В 1980 году открыли Дома спорта, а в 1982-м — Ледовый дворец для занятий фигурным катанием и хоккеем с трибунами на 1000 посадочных мест.



Легендарные чемпионы

Льва Бурчалкина зачислили в детскую команду СК «Большевик» в 13 лет. Здесь он играл до совершеннолетия, пока его не позвали в главный футбольный клуб города. Ради «Зенита» пришлось даже сменить амплуа: до перехода легендарный нападающий играл за «Большевик» на позиции центрального защитника.



Льв Бурчалкин Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Поделиться Поделиться







«Отправились мы на сбор в Гудауту, — вспоминал через много лет Лев Дмитриевич. — Туда подъехали наши земляки из «Авангарда». В этой команде заканчивал свою футбольную карьеру Фридрих Марютин (другой легендарный ленинградский футболист — прим. ред.). Им не хватало народу для двусторонки. За игрой наблюдал зенитовский тренер Аркадий Алов, а уже через несколько дней меня выпускают играть за дубль в роли... центрфорварда. Почему Аркадий Иванович так решил, для меня остается загадкой. Может быть, интуиция».

В итоге за «Зенит» Бурчалкин провел 16 сезонов, в каждом из которых забивал хотя бы один гол. Всего же он забил 78 мячей в чемпионатах страны — достижение, которое держалось почти 40 лет. И только в мае 2011-го Бурчалкина превзошел Александр Кержаков. Зато рекорд Льва Дмитриевича по количеству матчей за «Зенит» в чемпионатах (402) держится до сих пор.



Болельщики не просто скандировали имя Льва Бурчалкин, как это обычно бывает с другими футболистами. У него была персональная кричалка: «Бурчалкин-Выручалкин». Появилась она, по воспоминаниям самого нападающего, в 1959 году, когда «Зенит» играл против ростовских армейцев. Позади были трехматчевая победная серия над киевским «Динамо», «Шахтером» и московским «Спартаком». Стотысячный стадион имени Кирова был забит под завязку. И надо же такому случиться, что «Зенит» пропустил первым. Тренеры решили выпустить на замену еще совсем молодого Бурчалкина. Спешно переодеваясь, молодой футболист вдруг услышал сзади: «Давай, Бурчалкин-Выручалкин!» Едва он вышел на поле, как сразу же сравнял. С тех пор эта кричалка-прозвище навсегда закрепилась за ним.



Детско-юношеский турнир по футболу на кубок Л.Д. Бурчалкина Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Поделиться Поделиться







С 2014 года ФК «Алмаз-Антей» — он считается преемником СК «Большевик», где легендарный форвард обучался азам спортивного мастерства, — при поддержке Федерации Футбола Санкт-Петербурга и концерна «Алмаз-Антей» организовал детско-юношеский турнир по футболу на кубок Л.Д. Бурчалкина.



Пловчиха Юлия Богданова — еще одна знаменитая воспитанница Дворца спорта на Обуховской Обороны. Едва перейдя в восьмой класс, в 1978 году она отправилась в Западный Берлин на чемпионат мира по водным видам спорта. В итоге Богданова стала первой в истории СССР чемпионкой мира по плаванию. Юлия выиграла в острейшей конкуренции с известной американкой Трейси Колкинс на дистанции 100 метров брассом с новым рекордом планеты – 1 мин. 10,31 сек.

— На чемпионат мира я приехала после аппендицита, — рассказывала сама Богданова. — Были большие опасения, что швы еще не очень хорошо зажили. Еще мы с тренером неправильно рассчитали график подготовки к финалу заплыва на 100 метров. Вызов на старт застал меня на массажном столе. Толком не разогревшись, я бежала к тумбе, на ходу натягивая лямки купальника. Но в итоге все обошлось. Финишировала я первой.



Юлия Богданова Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







В следующие дни чемпионата мира ленинградская школьница выиграла серебряную медаль на 200 м брассом и бронзовую в женской комбинированной эстафете 4 х 100 м.



Спустя два года она взяла уже бронзу Олимпийских игр-1980 в Москве. По окончании Института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта Юлия Алексеевна преподавала в Радиополитехникуме и вузах города. По последним данным, работает инструктором по плаванию и физкультуре в одном из детских садов Выборгского района Петербурга.

Наши дни

Новую жизнь легендарный дворец спорта получил после реконструкции в феврале 2020 года. Как пояснил директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, за 50 лет существования комплекса в нем никогда не проводился капитальный ремонт. Инженерное оборудование было изношено и технологически устарело.

Бассейн до реконструкции (2012 год) и после (2020 год) Поделиться Поделиться







В частности, технологии покрытий полов спортивных залов сейчас совершенно другие, как и материалы. Поэтому требовалось сделать СК современным спортивным объектом, отвечающим самым современным требованиям, с комфортными условиями для занятий спортом. — Мы старались, чтобы СК был безопасным, технологичным в плане экономии ресурсов и использования более современных технологий — в том числе для очистки воды, — подчеркнул Михаил Подвязников. — Также необходимо было расширить наши возможности по проведению различных соревнований.

В реконструкцию и проектирование было вложено один миллиард двести девять миллионов рублей. На эти средства полностью обновили бассейны, построили дополнительный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и многое другое.

— Спортивный комплекс, на мой взгляд, изменился радикально, — считает Михаил Подвязников. — Это видно сразу. Он стал современным, красивым и теперь соответствует, я думаю, лучшим стандартам такого рода спортивных комплексов.



Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Поделиться Поделиться







Обновлённый дворец — настоящий подарок для завода и всего Невского района. Удобно, когда ты можешь до или после работы и в выходные дни пойти поплавать, заняться спортом. Коллектив с удовольствием пользуется услугами СК. По словам директора СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», это определенный бонус и для рабочих Обуховского завода, и для тех, кто связал жизнь с остальными предприятиями Концерна в Санкт-Петербурге.

— Для Невского района было важно получить спортивный комплекс, который бы позволял привлекать к занятиям физической культурой и спортом жителей района и города, — добавил Михаил Подвязников. — Главное, что появились возможности для проведения тренировок детско-юношеских спортивных школ.

Что дальше

Дальнейшие планы развития руководство связывает с необходимостью решить вопрос по Ледовому дворцу. Соответствующее поручение президента страны было дано еще в 2013 году. Первый проект Ледового дворца на месте недостроя «Водоканала» концерн представил еще на Петербургском экономическом форуме в 2016 году. И хотя поддержка на всех уровнях вроде бы есть, получить решение о передаче земли под реализацию проекта пока не удается. Михаил Подвязников надеется, что решение этого вопроса в ближайшее время сдвинется в верном направлении.



ФК Алмаз-Антей Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Поделиться Поделиться







— Необходимо перенести Ледовый дворец из-под Вантового моста и сделать комплекс многофункциональным, чтобы его можно было использовать для развития олимпийских видов спорта: керлинга, шорт-трека, фигурного катания, хоккея и так далее, — полагает он. — У комплекса должна быть возможность трансформироваться для проведение массовых мероприятий — в том числе для предприятий СЗРЦ, — которые, надеюсь, возобновятся после окончания пандемии. Ведь КЦ «Троицкий» недалеко от метро «Пролетарская», который который раньше принадлежал заводу и был передан городу, не может вместить необходимое количество людей.

Михаил Подвязников уверен: такой многофункциональный комплекс будет очень полезен — и не только для предприятий концерна. Новый ледовый дворец имел бы большой спрос для проведения официальных соревнований на первенство России и, может быть, Европы, его могли бы использовать в качестве тренировочной базы. А главное, что этот комплекс мог бы способствовать развитию олимпийских видов спорта в нашем городе.

Также у концерна много планов по дальнейшему развитию детско-юношеского благотворительного проекта Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — футбольного клуба «Алмаз-Антей». Необходимо решить вопрос с городом о строительстве еще одного полноразмерного поля, так как имеющегося уже не хватает, и второго манежа, который бы позволял заниматься спортом в зимнее время года и в непогоду.



Тренировка юных спортсменов ФК Алмаз-Антей на новых объектах спорткомплекса - футбольном стадионе и в манеже Фото: пресс-служба Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Поделиться Поделиться







— Мы встречаем 50 лет спортивного комплекса с оптимизмом, с удовлетворением от того, что Концерн сдержал обещание провести реконструкцию, данное президенту, когда он посещал нашу производственную площадку, — заявил Михаил Подвязников. — Надо только решить оставшиеся вопросы — и комплекс примет тот вид, о котором мы все мечтаем.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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